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21.07.2021 11:28

В три раза выросла популярность сервиса "Грузовой экспресс" на СвЖД

В текущем году клиенты Свердловской магистрали стали чаще пользоваться транспортными услугами, основанными на технологии перевозки грузов по согласованному расписанию. Так, в рамках сервиса "Грузовой экспресс" в январе - июне перевезено 258,2 тыс. тонн грузов - в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этой услуге клиенты СвЖД оптимизируют логистику, рациональнее используют ресурсы, успешно интегрируют грузоперевозки в производственные циклы предприятий.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

"Грузовой экспресс" позволяет на опорной станции объединять вагоны нескольких грузоотправителей в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. С начала 2021 года по запросам грузоотправителей количество направлений курсирования таких поездов было увеличено с 7 до 23. При этом половина клиентов дополнительно заказывает опцию "Блок-трейн" - графиковую доставку вагонов до станции формирования "экспрессов" и от станции их расформирования до конечного получателя. Основными пользователями услуги "Грузовой экспресс" являются предприятия малого и среднего бизнеса в сфере лесной промышленности, осуществляющие хозяйственную деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Пермском крае.

Также устойчивым спросом у грузоотправителей пользуется сервис "Ночной экспресс", который предусматривает ускоренную доставку грузов на короткие расстояния в ночное время, когда инфраструктура менее загружена (для клиента сокращается продолжительность оплачиваемой аренды вагонов). На регулярной основе такие поезда курсируют по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом. Постоянными пользователями услуги уже являются 170 грузоотправителей СвЖД.

Напомним, преимущества грузоперевозок по графику перед традиционной технологией, когда грузовые поезда формируются и отправляются "по готовности", - регулярность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время. Всего в январе-июне 2021 года на Свердловской магистрали по согласованному с клиентом расписанию проследовало 5,3 тыс. поездов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Перевезено 8,2 млн тонн грузов, что составляет более 11% от общей погрузки дороги. В настоящее время поезда с фиксированным временем отправления и прибытия на СвЖД курсируют по 143 постоянным маршрутам.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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