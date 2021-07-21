Россиянина задержали при въезде в Латвию по подозрению в отмывании денег

Власти Латвии задержали при въезде в страну гражданина РФ с 238 тысячами евро. Как сообщили в Управлении налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов, в отношении россиянина заведено уголовное дело. Мужчину заподозрили в легализации незаконно полученных средств.

Дело в том, что при декларировании наличных он не смог предоставить таможенникам документы, подтверждающие происхождение столь крупной суммы денежных средств. В итоге у него были изъяты 238 030 евро, 920 польских злотых, а также 20 700 российских рублей.

"Возбуждено уголовное дело за возможное отмывание денег", - отметили в службе. Других подробностей латвийская сторона не предоставила, ссылаясь на тайну следствия.