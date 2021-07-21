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21 июля 2021 г.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2021 № 254 "О признании утратившим силу приказа от 18 марта 2008 г. № 61 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой государственной статистики государственной функции "Предоставление официальной статистической информации Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, иным федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Банку России, государственным внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям работодателей, а также Международным организациям"

Дата подписания 6 мая 2021 г.
Опубликован 21 июля 2021 г.

Зарегистрирован 20.07.2021 № 64308

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20.07.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Минэкономразвития России об утверждении примерной формы соглашения об информационном взаимодействии, предусмотренной частью 12 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6043; 2021, № 1, ст. 39).

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2021 № 254
(pdf, PDF, 101 Кб)