Зарегистрирован 20.07.2021 № 64308

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20.07.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Минэкономразвития России об утверждении примерной формы соглашения об информационном взаимодействии, предусмотренной частью 12 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6043; 2021, № 1, ст. 39).