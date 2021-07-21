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Рубрика: В мире

В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет

Удары израильских ВВС по Сирии в ночь на 19 июля успешно отразили сирийские дежурные силы противовоздушной обороны, в составе которых есть и комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2". Об этом во вторник, 20 июля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вадим Кулить.

Контр-адмирал отметил, что удары наносили четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля. Они вошли в воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф, которая находится под контролем армии США, и направили в сторону объектов юго-восточнее города Алеппо восемь управляемых ракет. Семь из них ПВО уничтожила. Однако восьмая все-таки достигла цели, повредив здание научно-исследовательского центра.

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