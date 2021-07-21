В Госдуме назвали психозом намерения Британии вернуться к приемам холодной войны

Намерения руководства ВВС Великобритании вернуться к приемам холодной войны с Россией базируются на демагогии и служат цели нагнетания психоза. Об этом заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя заявления на эту тему.

Ранее начальник штаба британских ВВС Майк Вигстон заявил о перспективе возвращения к таким методам для противостояния России. Среди прочего, снова будут отрабатывать перемещение истребителей с военных баз на гражданские аэродромы. По словам Вигсона, решение возобновить учения было мотивировано якобы готовностью российской стороны применять силу.

Аргументы британского командования - это демагогия на тему агрессии России, включая якобы "приближение России к границам НАТО", отметила Панина, которую цитирует РИА Новости. Она напомнила, что на самом деле именно сам альянс, начиная с 1990-х годов, на сотни километров приблизился к границам РФ.

Цель заявления, по ее словам, - "нагнетание русофобии и милитаристского психоза". Образ врага, заметила депутат, используется, чтобы отвлечь внимание населения Британии от внутренних проблем - экономического кризиса, возникновения анклавов из мигрантов, стремления Шотландии отделиться и т.п.

Практическими результатами такой недальновидной политики руководства страны являются провокации, которые несут прямую угрозу коллективной безопасности в Европе, подчеркнула Панина. Пример тому - инцидент с эсминцем Defender.