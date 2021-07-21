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21.07.2021 16:29
Рубрика: Власть

В Совфеде проконтролируют меры поддержки цветоводов

Текст: Дмитрий Гончарук

Сенаторы возьмут на контроль разработку дополнительных мер по поддержке российских цветоводов, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
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На заседании рабочей группы по вопросам развития отрасли цветоводства в среду сенатор констатировал, что уже сняты многие проблемы, например, использование "серых" схем поставок цветов из-за рубежа.

"Однако осталось еще много важных для отрасли вопросов, требующих решения. Среди них - вопросы налогообложения, таможенно-тарифной политики, борьбы с нелегальным импортом цветочной продукции на территорию РФ, а также финансовое обеспечение реализации мер государственной поддержки отечественных производителей цветочной продукции", - приводит слова Артамонова пресс-служба Совфеда.

Минфин разработал хороший план действий по развитию отечественного цветоводства, отметил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. По его мнению, единственное узкое место документа - введение акцизов на импортную продукции, этот вопрос следует рассмотреть дополнительно.

Кроме того, на заседании обсудили, как сохранить рентабельность работы цветоводов, проблемы длительных периодов окупаемости проектов и закредитованности, необходимость разработать механизмы перекредитования предприятий малого и среднего бизнеса с "тяжелых" займов на субсидированные кредиты.

Сенаторы также считают, что важно обеспечить льготное кредитование для реализации инвестиционных проектов на техническую и технологическую модернизацию действующих и строительство новых тепличных комплексов, предназначенных для выращивания цветов.

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