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21.07.2021 22:07
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

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Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 91 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 35 527 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 121,8 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 922 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи четырехсот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Девять заболевших лечат гражданские медики. Еще 454 человека изолированы на дому.

Сообщается, что пять инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Еще у тринадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 108 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 257 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более 1,4 тысячи человек, 343 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26 тысячам пациентов, из которых около 8,3 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

"К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 22 164 человека", - сообщили в Минобороны РФ.

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