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Вышел трейлер полнометражного продолжения "Чудаков"

Новости
    21.07.2021, 11:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер очередного полнометражного фильма "Чудаки навсегда", выросшего из телешоу Jackass.

Фото: kinopoisk.ru
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В ролике лидер тусовки членовредителей 50-летний Джонни Ноксвилл с седой головой, но не постаревшим сердцем презентует очередную порцию опасных трюков (не пытайтесь повторить!).

Премьера проекта в кинотеатрах запланирована на 22 октября текущего года.

Телевизионное шоу "Чудаки" (в оригинале Jackass) стартовало на канале MTV в 2000 году и было бессмысленным и беспощадным задолго до того, как это стало мейнстримом. Впоследствии по мотивам передачи было выпущено три полноценных фильма. "Чудаки навсегда" будет четвертым и, скорее всего, последним.

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