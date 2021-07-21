Вышел трейлер полнометражного продолжения "Чудаков"

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер очередного полнометражного фильма "Чудаки навсегда", выросшего из телешоу Jackass.

В ролике лидер тусовки членовредителей 50-летний Джонни Ноксвилл с седой головой, но не постаревшим сердцем презентует очередную порцию опасных трюков (не пытайтесь повторить!).

Премьера проекта в кинотеатрах запланирована на 22 октября текущего года.

Телевизионное шоу "Чудаки" (в оригинале Jackass) стартовало на канале MTV в 2000 году и было бессмысленным и беспощадным задолго до того, как это стало мейнстримом. Впоследствии по мотивам передачи было выпущено три полноценных фильма. "Чудаки навсегда" будет четвертым и, скорее всего, последним.