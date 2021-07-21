Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов

Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал многомиллионный иск против Бюро. О судьбе самого молодого осведомителя американских спецслужб, который отсидел в тюрьме 30 лет, рассказывается в голливудском фильме. Теперь у истинной истории бывшего подростка-осведомителя ФБР появился новый поворот.

Ричард Верше-младший подал иск на 100 миллионов долларов против бывших агентов ФБР и прокуроров, обвиняя их в жестоком обращении с детьми в связи с его пребыванием в качестве информатора. Верши, которому сейчас 52 года, провел три десятилетия за решеткой после осуждения за наркотики. "Я хочу, чтобы эта глава в моей жизни была закрыта", - сказал Верше, известный как "Белый мальчик Рик", в окружении членов семьи на пресс-конференции, в годовщину своего освобождения. Его короткое пребывание в качестве информатора ФБР и его разрыв со спецслужбами по идейным мотивам вдохновили голливудских авторов на создание фильма 2018 года "Белый мальчик Рик" с Мэттью МакКонахи в роли его вымышленного отца. Верше сказал, что это прозвище не было псевдонимом, а было придумано СМИ во время его ареста. В иске в качестве ответчиков указаны бывшие офицеры полиции Детройта, бывшие агенты ФБР в отставке, бывшие федеральные прокуроры и власти города Детройт, сообщает ВВС.

Представитель Детройтского офиса ФБР отказалась комментировать запрос СМИ. В 10-страничном иске Верше утверждал, что федеральные агенты вышли на него после того, как его отец связался с ФБР, заявив, что его дочь встречается с известным торговцем наркотиками. Верше пояснил, что регулярно встречался с агентами ФБР и полицейскими Детройта для предоставления информации о местных деятелях наркобизнеса.

"Если бы я не был информатором оперативной группы, я бы никогда не был вовлечен в банды наркоторговцев или какую-либо преступную деятельность", - написал он в заявлении. Верше сказал, что его "вынудили" продолжить работу, несмотря на реальную угрозу жизни со стороны местных преступников после того, как у наркоторговцев возникли подозрения в его связи с правоохранительными органами.

В 2015 году Верши сказал The Guardian, что его "ослепили" деньги, женщины и материальное имущество. Он был осужден в Мичигане в 17 лет за хранение кокаина. Его роль информатора не раскрывалась в суде, в итоге Верше, который посчитал, что его подставили, был приговорен к пожизненному заключению. "Я был введен в заблуждение, - пояснил бывший осужденный. - Я пошел по пути, который, как я никогда не думал, повлияет на всю мою оставшуюся жизнь".

Он был освобожден условно-досрочно за примерное поведение, отсидев в тюрьме 30 лет.