Все передвижения туристов проанализируют для создания цифрового профиля. С такой инициативой выступила Ассоциация больших данных.

Полученные данные не персонифицируют, то есть не привяжут к конкретному человеку, а обобщат, чтобы оценить состояние туристической инфраструктуры и выяснить, что и где нужно построить.

По мнению инициаторов проекта, он должен стать коммерческим, чтобы смог окупиться. Вся собранная информация будет полезна для частного бизнеса. Эксперты, которых "РГ" попросила проанализировать инициативу, положительно оценили ее потенциал.

Анализируя туристические потоки внутри страны и создавая курортные кластеры в различных климатических зонах, можно не только улучшить инфраструктуру, но и сделать пока еще недоступные места обитания густонаселенными и экономически развитыми, объясняет Олег Безродный, президент ассоциации "Рустайм".

Территория нашей страны огромна, но до восьмидесяти ее процентов до сих пор остается непригодной для постоянного проживания, несмотря на то, что значительная часть этих мест могла бы быть интересной туристам.

Однако до сих пор в стране нет прозрачной и принятой всеми субъектами индустрии гостеприимства методологии подсчета внутреннего туристического потока, напоминает маркетолог Вазген Аветисян. Например, по существующему определению туриста, если кто-то приехал погостить к родственникам в другой город и остановился у них, он не турист, хотя является таким же потребителем как местной, так и туристической инфраструктуры. Непонятно также, как посчитать тех, кто платит наличными, и как отсеять от туристов тех, кто приехал на учебу или работу временно.

Цифровой профиль туриста поможет сделать пока еще недоступные места обитания густонаселенными и экономически развитыми

Сфера туризма - очень емкий и недооцененный рынок, где нечто подобное давно напрашивается, так как инфраструктура туризма нуждается в модернизации, что очевидно для всех, кто выезжал дальше чем за 100 километров от дома. Позволит ли цифровой профиль туриста выявить болезненные точки на карте России? Скорее всего, да. Позволит ли получить быстрый и эффективный результат? Думаю, что нет, размышляет эксперт ИТ-отрасли Тарас Баранюк.

Создание цифровых двойников идет везде, где внедрена процедура сбора данных. Однако сбор данных ради процесса - не очень хорошая идея, уверен эксперт, должны быть разработка задач и постановка цели, анализ данных и их интерпретация. Поскольку ядро туристической отрасли - малый и средний бизнес, такая задача им, скорее всего, не по силам.

При этом, если цифровой профиль туриста сможет собрать и обработать данные из разных источников, которые дадут объективную картину, этот проект однозначно будет востребован, уверен Денис Бурлаков, генеральный директор финтех-компании RBK.money.

Важный вопрос - смогут ли региональные власти, потратив бюджет на доступ к данным, применить готовую аналитику? Мы и сейчас понимаем, где нужны "дополнительные парковки, а где - новая дорога к достопримечательности", полагает Мария Гончаренко, руководитель отдела по работе с отелями сервиса Bronevik.

С другой стороны, ни один отдельный игрок не даст адекватной статистики, так как она является конкурентным преимуществом, уверен Алексей Ципордей, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в сфере туризма в Челябинской области. Из этого тезиса возникает вопрос: как склеить между собой отдельные условно достоверные данные и получить полностью достоверную картину?

Практически каждый руководитель на местах знает "тонкие места" на подведомственной территории, достаточно спросить его об этом. Получается, что новая статистика больше подойдет для оценки работы профильных специалистов в регионе на федеральном уровне, делает вывод эксперт.

Инфраструктура туризма нуждается в модернизации, это очевидно для всех

Но где и когда собирать эти данные, задает вопрос отельер Эдуард Демидов, уточняя: на достоверность выводов влияют сезон, отложенный спрос, календарь праздничных дат и, конечно, пандемия. Если сегодня, в ситуации закрытых границ, местные курорты испытывают на себе последствия избыточного спроса, еще не значит, что они будут конкурентны через несколько лет, даже в ситуации, когда их инфраструктура изменится в лучшую сторону.

Кроме того, уточняет Василий Овчинников, советник президента Российского фонда развития информационных технологий, уже сейчас очевидна негативная сторона увеличения количества туристов в места "с улучшенной инфраструктурой": чрезмерная антропогенная нагрузка может отпугнуть гостей, "ищущих одиночество" в местах наплыва организованных тургрупп.

Основной минус и риск идеи введения цифрового профиля туриста кроется в использовании персональных данных, комментирует юрист Светлана Петропольская. В качестве альтернативы можно было бы предложить не обязательный сбор данных, а подумать над созданием такого сервиса, в котором туристы сами будут оставлять отзывы и пожелания по улучшению сервиса, делиться идеями, ведь сегодня мало людей, равнодушных к публичному вниманию, предлагает эксперт Максим Меженков.

Тем временем

Интересно, что в прошлом году подобную работу - анализ турпотока на основе "больших данных" - провела в выбранном регионе одна из крупных аналитических компаний. Были проанализированы обезличенные неперсонифицированные данные пользователей интернет-сервисов разного профиля, в их числе сотовые и социальные сети, сети Wi-Fi, GPS-локации, почтовые серверы, картографические сервисы, маркетплейсы, сервисы по размещению объявлений, новостные агрегаторы и тематические проекты в сфере кино, автомобилей, здоровья, спорта, технологий, недвижимости, сервисы транспорта. Кроме того, были проведены глубинные интервью с экспертами. Выводы в исследовании были сделаны более чем очевидные - расширение географии целевых рынков и возраста целевой аудитории, увеличение длительности высокого сезона, а также среднего чека туриста и длительности его пребывания. Возникает вопрос: не характерны ли проблемы и задачи одного региона для всей страны? И как конкретизировать данные, чтобы они стали практическим руководством к действию, а не остались рамочным документом?