Бомбардировщик Су-34 пойдет на экспорт

Фронтовой бомбардировщик Су-34 начнут поставлять иностранным покупателям. Эти поставки могут начаться с 2023 года.

Уже сейчас "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную деятельность, продвигая бомбардировщик в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, пишет РИА Новости.

Гендиректор ведомства добавил, что к самолету уже проявляют большой интерес. Этому поспособствовали и успешные действия ВКС России на Су-34 в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Кстати, здесь же в Жуковском директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что уже пять стран заинтересовались фронтовым истребителем-бомбардировщиком Су-34.

Су-34 - многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Относится к поколению 4++. При разработке была применена аэродинамическая схема "продольный триплан", что увеличивает его маневренные возможности. Может действовать в любое время суток и при любых погодных условиях.