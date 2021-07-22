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22.07.2021 07:32
Рубрика: Общество

Эксперт рассказала о еде, провоцирующей воспаление в организме

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты рекомендуют в жаркое время года немного изменить рацион, добавив него побольше жидкости и ограничить тяжелую пищу.

Фото: iStock
Онколог рассказал, что опаснее жарки мяса на масле

Как отметила диетолог Юлия Хохолкова, в жару мгновенно наступает обезвоживание. Особенно страдают дети. Поэтому важно пить больше воды. Можно с добавками: подойдет лимон, мята, розмарин. Главное, чтобы напиток не был сладким. Иначе только усугубите состояние, передает aif.ru.

Диетолог предлагает в летнем меню сделать ставку на свежие овощи и холодные супы. И то, и другое рекомендуется подавать с большим количеством зелени.

Специалист также рассказала о еде, провоцирующей воспаление в организме. Хотя бы в летний период, когда из-за духоты не самый лучший аппетит, от таких продуктов лучше отказаться. В идеале - исключить совсем. Это сахар, различные копчения и соления, полуфабрикаты (сосиски, колбасы и так далее), жареные продукты, чипсы, сухарики , мороженое.

Наука Общество Здоровье

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