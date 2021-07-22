Закон Республики Карелия от 22 июля 2021 года № 2585-ЗРК "О стимулировании вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2021 года

Статья 1

1. Лицам, работающим в государственных органах Республики Карелия, государственных учреждениях Республики Карелия, а также назначенным на должности, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется государственными органами Республики Карелия и (или) государственными учреждениями Республики Карелия (далее - работники), в день вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), совпадающий с рабочим днем, предоставляется день отдыха.

2. День отдыха предоставляется с сохранением за работником места работы и среднего заработка (денежного содержания).

3. День отдыха предоставляется работнику для вакцинации (ревакцинации) на основании его письменного заявления.

4. Работник предоставляет работодателю (представителю нанимателя) справку медицинской организации, содержащую сведения о вакцинации (ревакцинации).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







