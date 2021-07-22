Лукашенко поздравил Олега Газманова с 70-летием

"Убежденным патриотом своей страны и искренним другом Беларуси" назвал Александр Лукашенко Олега Газманова в приветственном адресе по случаю 70-летнего юбилея народного артиста России, сообщили в четверг, 22 июля, в пресс-службе президента.

Акробат и моряк, поэт и композитор, вокалист с неподражаемым тембром голоса, народный артист России считает и Беларусь своей родной гаванью. И посещая ежегодно "Славянский базар в Витебске", он готов колесить по древним улочкам города на берегах Двины, который всегда напоминает ему о его родовых корнях. "Здесь потрясающая атмосфера, очень живая публика", - признается местным репортерам певец. И замечает, что праздничное настроение, которое витает в воздухе над Витебском в фестивальные дни, "отражается в глазах его участников и гостей".

Ну а что касается метрических данных прославленного исполнителя, то родился Олег Михайлович в небольшом городе Гусев под Калининградом в семье фронтовиков, которые были родом из Беларуси. И хотя в пять лет родители отдали его в музыкальную школу по классу скрипки, возможно из-за чрезмерной строгости преподавателя у Олега уже через два года появились симптомы идиосинкразии к музыке, и он предпочел увлечься спортом. А чтобы крепче связать себя и с морскими просторами, поступил в Калининградское высшее морское училище, став со временем высококлассным специалистом.

Но музыкальные волны так до конца и не отпустили моряка. И в тридцать лет Газманов окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары, выступал в местных ансамблях, писал музыку и стихи. В 1989 году Газманов создал группу "Эскадрон", а через два года, напоминают его биографы, певец выпустил дебютный сольный альбом "Эскадрон" с хитами в популярном тогда стиле евродиско, ставшими его визитной карточкой - "Эскадрон", "Есаул", "Морячка". Именно после этого и начинается череда концертов в России и за рубежом. А самые большие площадки страны заполнялись до отказа поклонниками.

Прочное место на эстраде, по мнению критики, юбиляру помог занять его оригинальный стиль - сочетание традиционного фольклора и современной рок- и поп-музыки. Певец неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года" и премии "Золотой граммофон". Кстати, почти десять лет назад он принял участие в записи гимна Российской Федерации с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени Александрова.

"Ваша жизнь - это пример самоотверженного служения искусству. Обладая ярким талантом певца, поэта и композитора, вы завоевали всенародную любовь, подарили миру прекрасные позитивные песни и запоминающиеся шоу, которые заняли особое место на эстраде", - подчеркивается в поздравлении Александра Лукашенко. Глава государства пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед.

К слову, отвечая на вопрос белорусских журналистов о своих новых творческих горизонтах, народный артист России признался, что старается строить песни, которые запоминаются. С музыкой, которая может стать любимой, и со словами, в которых есть смысл. "Я достиг, чего хотел. Теперь прошу Бога, чтобы он дал мне силы и дальше отражать в своем творчестве тот огонь, который внутри меня горит", - добавил популярный российский вокалист.