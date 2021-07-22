Модернизированный Ка-52М испытал новые высокоточные ракеты

В ходе испытаний модернизированный ударный вертолет Ка-52М "Аллигатор" выполнил серию стрельб новейшими высокоточными ракетами "Изделие 305".

- Пуски выполнялись на одном из военных полигонов РФ и признаны успешными, - сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса в кулуарах МАКС-2021.

"Изделие 305" - ракета перспективного противотанкового комплекса "Гермес-А" для оснащения ударных вертолетов. Главное ее достоинство - головка самонаведения, работающая в нескольких режимах: полуактивном лазерном, телевизионном/фотоконтрактном, а также двух ИК-диапазонах. Такая ГСН реализует режим "выстрелил-забыл" и, помимо танков, позволяет поражать воздушные цели. Кроме того, ракета с такой системой наведение может перенацеливаться в полете.

Среди других достоинств "Гермеса" - дальность поражения до 25 километров и отличная маневренность за счет носовых рулей большой площади. Это позволяет атаковать цели сверху, обходя активную защиту танков и тактические зенитные комплексы - их средства наведения имеют конусовидную "мертвую зону".

Вертолет Ка-52М модернизирован с учетом опыта боевого применения в Сирии. Машина получила радар с АФАР, усиленное шасси и расширенный арсенал вооружения. Государственные испытания обновленного "Аллигатора" планируется завершить в 2022 году.