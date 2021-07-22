Минэкономразвития обновило социально-экономический прогноз России: ВВП в 2021 году увеличится на 2,9 процента, а в 2022 году - до 3,2 процента. Реальные располагаемые доходы граждан вырастут на 3 процента.

Основными драйверами развития, как ожидают в ведомстве, в ближайшие годы станут потребительская активность и инвестиционный рост.

Для ускорения экономического развития российский общественный деятель Дмитрий Давыдов предложил 20 идей. По его мнению, у России есть потенциал для того, чтобы превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и переместиться в лидеры по всем направлениям - это и территориальный размах, и природные ресурсы, и интеллектуальный потенциал. В то же время необходимо использовать опыт стран, которым удалось добиться стремительного экономического роста - например, Сингапура или ОАЭ.

Поддержка инвестиций

Как прогнозируют в минэкономразвития, в 2021 году основным двигателем экономического роста будет восстановление потребительского спроса, а с 2022 года динамика инвестиций в основной капитал опередит динамику потребления: инвестиции в реальном выражении будут расти на 5,1-5,3 процента.

Несколько из 20 идей направлены на наращивание инвестиций в экономику. Для этого, как полагает автор инициативы, прежде всего необходимо предоставить юридический комфорт и гарантии для осуществления бизнеса иностранными инвесторами в России. Стране нужна правовая реформа - модернизированная система прецедентного права в отношении гражданских и уголовных дел. Прецеденты предлагается выработать на основе анализа множества однотипных дел, судебной практики в масштабах всей страны, а также с учетом принципов разумности и справедливости. На каждое уголовное преступление необходимо сформировать по несколько прецедентов.

В России пилотный проект автор "20 идей" предлагает запустить в Сочи

Для стимулирования инвестиций предлагается также предоставить гибкость регулирования отношений между иностранными инвесторами и их местными партнерами.

Одно из возможных решений в этой сфере - предоставление иностранным инвесторам права выбора страны для расследования уголовных преступлений. Выбор будет проводиться из стран-лидеров, к которым сформировалось доверие в мировой предпринимательской среде.

Правовую защиту иностранным инвесторам обеспечит также предложение все правоотношения при создании совместных предприятий регулировать в договоре о создании такого предприятия. Применение законов РФ к корпоративным правоотношениям будет исключено. Это позволит избежать применения некоторых императивных норм корпоративного законодательства РФ, которые могут ущемить интересы иностранного инвестора (вопросы преимущественного права покупки, запрета на выход, более сжатые сроки для проведения собраний акционеров, разрешение тупиковых ситуаций).

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Помимо благоприятного правового режима, улучшить инвестклимат в России поможет проведение в стране масштабных международных мероприятий, в том числе спортивных. Хороший пример - чемпионат мира по футболу 2018 года. По данным FIFA, его посетили 3,03 миллиона зрителей. Этот опыт необходимо развивать и проводить другие привлекательные для спортивных болельщиков мероприятия различной направленности и формата - от турниров по бадминтону и женских чемпионатов по бодибилдингу до летней и зимней Олимпиад. Это станет главным сигналом инвесторам о стабильных экономических перспективах и благоприятном инвестиционном климате.

Развитие технологий

По оценкам Минцифры России, среднегодовые темпы роста мировых рынков решений на основе цифровых технологий будут составлять от 10 до 50 процентов к 2024 году. Российская экономика стремительно становится цифровой. Компании получают льготные кредиты на цифровую трансформацию, государство развивает дистанционные сервисы и прилагает усилия, чтобы расширить доступ к цифровым технологиям.

Этот вектор развития, по мнению Дмитрия Давыдова, можно использовать для предоставления дополнительных удобств населению и быстрому пополнению государственного бюджета. Активист предлагает внедрить ускоренные платные сервисы - например, зарегистрировать сделку с недвижимостью или получить паспорт можно будет за один-три дня, а за день - два - зарегистрировать юрлицо. У граждан будет возможность использовать действующую стандартную процедуру или выбрать платную ускоренную услугу. Такой подход позволит пополнить бюджет и искоренить коррупцию в этой сфере.

Еще один способ увеличить поступления в бюджет - официальная продажа престижных автомобильных номеров. Цены будут зависеть от комбинации букв и цифр - например, 001, 777 обойдутся в пять раз дороже, чем 444 и в пятнадцать раз дороже, чем 404. Номера с тремя буквами А могли бы стоить в пять раз дороже, чем с тремя У. В целом чем меньше цифр и букв используется в номере, тем он дороже (7, 7А, 7АА, 7ААА, 07, 07А и т.д.). Схожая практика успешно используется в Дубае и Абу-Даби.

Технологии помогут не только пополнить бюджет, но и обеспечить общественную безопасность. Стоимость технических компонентов, связанных с программированием и хранением больших массивов информации, как отмечает автор "20 идей", постоянно снижается. Поэтому уже сегодня можно задуматься над созданием системы номеров индивидуальной маркировки - по аналогии с существующей системой маркировки смартфонов, которые можно отследить с помощью GPS.

Для повышения безопасности предлагается присвоить индивидуальный номер (чип) каждому человеку, совершившему преступление и находящемуся на территории РФ. Через систему сотовых антенн такой чип будет отсылать на локальный спутник постоянный сигнал с точными координатами местонахождения владельца. Такая маркировка, как полагает автор инициативы, станет высоким сдерживающим фактором при первичной попытке совершения преступления, а также снизит до минимума вероятность вторичного совершения правонарушения. Также она повысит раскрываемость преступлений следственными органами и сведет преступность к минимуму.

Технологии помогут не только пополнить бюджет, но и обеспечить общественную безопасность

Современные технологии в целом могут стать основой экономического развития России и "новой нефтью". Эра углеводородов подходит к концу, и страны, экономика которых в значительной степени ориентирована на доходы от продажи нефти и газа, ищут альтернативные пути. Например, в ОАЭ за последние 20 лет доля доходов бюджета от продажи углеводородов снизилась с 83 до 29 процентов, в том числе за счет переориентации на туризм.

Россия, по мнению автора "20 идей", может воспользоваться этим опытом и помимо туризма сделать акцент на современных технологиях, в частности, на развитии беспилотного транспорта. В разных странах мира, и в России в том числе, уже запущены либо тестируют беспилотные автобусы, легковые автомобили и грузовики, сельскохозяйственную технику. Только в США годовая выручка этой отрасли ожидается на уровне 2 триллионов долларов.

Статистические данные подтверждают, что беспилотный автомобиль на дороге намного безопаснее транспорта, управляемого человеком. По данным Google, ошибки водителей являются причиной 94 процентов аварий. При этом более 10 процентов людей погибли в ДТП, произошедших по вине водителей, отвлекшихся на гаджеты. У беспилотников такой риск исключен.

Что же предлагается сделать в России? Прежде всего заинтересовать налоговыми льготами на длительный период те компании, которые готовы в кратчайшие сроки запустить в стране, в первую очередь, в Москве, беспилотное такси. Также среди предложений сведение к минимуму налогов для производителей оборудования для беспилотников (сенсоров, датчиков, систем коммуникации, и т.п.).

Масштабное внедрение беспилотного такси выгодно и государству, и гражданам, уверен автор инициативы. Государству не придется тратить средства на субсидии в эту отрасль - крупные компании и отдельные предприниматели сами возьмут на себя все расходы по созданию беспилотников и развитию сопутствующих направлений. Повысится инвестиционная привлекательность страны, а особенно городов, где будут запущены такие проекты, так как для любого инвестора важна транспортная доступность. Новая отрасль промышленности, которая в связи с налоговыми льготами откроет новые и перепрофилирует старые предприятия, даст импульс экономике местных бюджетов и рынкам труда. А жители городов получат свободное и безопасное передвижение по дорогам без пробок.

Курс на устойчивое развитие

В современном мире экономический рост невозможен без учета целей устойчивого развития. Еще в 2015 году ООН приняла повестку в области устойчивого развития до 2030 года - 17 целей направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия.

Повестка устойчивого развития ООН интегрирована в цели национального развития РФ. Учтена она и в "20 идеях". Часть предложений посвящена внедрению в России лучшего мирового опыта в сфере экологии - например, Сингапура. Сегодня это самый зеленый мегаполис мира, но достигнуто это было с помощью довольно жестких мер - в середине прошлого века полицейские штрафовали местных жителей за каждый плевок, выброшенную жвачку, выгул скота на улицах города. К слову, и сегодня в Сингапуре штраф за выброшенную на улице жвачку или окурок составляет 500 долларов.

В России выявлять нарушителей чистоты предлагается с помощью видеокамер. Функционировать такая система будет следующим образом: операторы, отслеживающие записи происходящего на улицах города, в случае обнаружения нарушителей городской чистоты вводят их изображение в программу идентификации личности, которая определяет исходные данные нарушителя. Полученные результаты передаются в специально созданное подразделение экологической полиции, которая возьмет на себя полный контроль за соблюдением чистоты. Виновники будут наказаны общественными работами, связанными с уборкой улиц или сортировкой мусора, либо крупным штрафом с прогрессирующей составляющей (первичное нарушение - стандартный тариф, повторное нарушение - удвоенный, и так далее).

Пригодится и опыт Сингапура по озеленению - там были обогащены закисленные почвы, налажена система стоков и полива, завезены несколько тысяч разновидностей растений, высажены миллионы деревьев и кустарников. В России пилотный проект автор "20 идей" предлагает запустить в Сочи. А после получения положительных результатов его можно будет тиражировать и в других городах России, превращая их в зеленые оазисы и заполняя зеленью все свободные пространства - крыши домов, дворы, гостиницы, торговые комплексы.

Мировой опыт можно использовать для решения еще одной экологической проблемы - сортировки мусора. Например, в Японии из переработанных пластиковых бутылок делают спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, школьную форму. Из переработанных стекла, глины и фарфора получают плитку для мощения улиц, а также панели для облицовки стен.

В Швеции мусоросжигательные заводы дают электроэнергию и тепло для домовладений, также из переработанных твердых бытовых отходов шведы получают биогаз, используемый для нужд городского транспорта. По их подсчетам, из 4 тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти.

Швейцария еще двадцать лет назад полностью запретила организацию свалок на своей территории. Весь мусор либо перерабатывают, получая материал для новых изделий, либо сжигают, получая тепло- и электроэнергию. Для промежуточного хранения отходов в городах Швейцарии используют баки подземного хранения, которые позволяют свести к минимуму загрязнение прилегающих территорий и избавиться от неприятных запахов и вредных насекомых. В развитых странах экологическое просвещение начинают с детского возраста. В той же Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи - дети пишут контрольные с задачками на темы: "куда нужно выбрасывать пенопласт" или "как правильно выгуливать собаку".

На территории России, по данным госкорпорации "Ростех", скопилось более 40 миллиардов тонн неутилизированных отходов. Другие источники называют цифру в 100 миллиардов тонн. Переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от 2 до 3,5 миллиарда долларов в год, но пока Россия проходит мимо этих денег.

Многие страны-лидеры уже прошли сложный путь по внедрению технологий переработки и уничтожения бытовых отходов и совершили естественный ряд ошибок. Поэтому у России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на всей своей территории самые лучшие и современные способы переработки мусора. Для скорейшего решения этого вопроса автор "20 идей" предлагает предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Эти компании на протяжении первых 10 лет будут выплачивать всего 1-3 процента от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты. В случае, если после запуска фактические показатели будут отличаться от заявленных инвесторами, на компанию можно будет накладывать крупные денежные штрафы.

Такой подход позволит избавиться от уже имеющихся мусорных свалок, создать самые экологически чистые предприятия в мире по переработке и преобразованию бытовых отходов в тепло- и электроэнергию, увеличить доходы бюджета за счет появления новых инвестиционных проектов и дополнительных поступлений от налогов и сборов.

Самым сложным препятствием на пути к развитию в стране полноценной мусороперерабатывающей структуры, по мнению Дмитрия Давыдова, будет менталитет россиян. Пока раздельный сбор твердых бытовых отходов не очень прижился - даже в Москве специальные контейнеры в основном игнорируются. Россиянам нужна четко продуманная система мотивации. Как подчеркивает активист, наведение чистоты и порядка в собственном дворе, городе, стране - достойная цель в жизни любого социально ответственного гражданина, которая смело может претендовать на право называться национальной идеей.

Улучшить экологическую обстановку помогут меры, направленные на кардинальное улучшение организации дорожного движения и решение проблемы пробок в Москве. Предлагается предусмотреть в столице и в радиусе 10 километров от нее оплату за передвижение по городу на автотранспорте в размере 1000 рублей за сутки. Для транспорта на экологически чистом топливе (электричество, газ или иное) сбор будет в два раза меньше, 500 рублей. В ночное время сбор взиматься не будет. В перспективе его можно будет привязать к мощности или объему двигателя транспортного средства.

Для дополнительной мотивации ускоренного перевода на экологически чистые источники общественного транспорта предлагается предусмотреть, что компании, приобретающие такой транспорт (например, автобусы на сжиженном газе), будут освобождаться от оплаты налога на транспорт на 5 лет. В случае же, если компании будут приобретать двухъярусные автобусы, работающие на экологически чистых источниках, они будут освобождены от налога на транспорт на весь срок эксплуатации таких автобусов.

Отсутствие дорожных заторов, существенное улучшение экологической обстановки, улучшение транспортной инфраструктуры Москвы - все это приведет к улучшению инвестиционного климата и увеличению потока туристов. По аналогии можно будет внедрить схожие методы по борьбе с пробками и в Санкт-Петербурге.

Налоговые льготы

Пандемия коронавируса в прошлом году стала шоком для бизнеса по всему миру. Некоторые отрасли (например, авиация, туризм, отели и рестораны) фактически полностью остановили свою деятельность из-за локдаунов. После снятия ограничений правительства разных стран, в том числе и России, предоставляли пострадавшим отраслям меры поддержки - льготные кредиты, отсрочки по арендным платежам, налоговые льготы.

Последняя мера, как полагает автор "20 идей", могла бы поддержать качественный скачок в российском здравоохранении и образовании. Для того, чтобы привлечь в Россию в кратчайшие сроки крупнейших инвесторов и лучших врачей, предлагается на 20 лет обнулить налоговые ставки для медучреждений, соответствующих определенным критериям, а также установить нулевые ставки налогов на заработную плату и доход врачей.

Основным критерием для освобождения от уплаты налогов будет считаться оборот, полученный от посещений иностранных граждан. Медицинское учреждение, которое примет в год иностранных пациентов на сумму, превышающую установленный порог (например, 2 миллиона долларов в год), получает автоматическое право сохранить для своего предприятия на следующий год льготное налогообложение.

Такой подход даст государству сразу несколько плюсов: приток квалифицированного медперсонала, перенос лучших мировых клиник в Россию или открытие их современных филиалов, дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность благодаря появлению нового медицинского направления.

По предварительным подсчетам, обслуживание иностранных пациентов займет до 50 процентов общего времени медучреждений нового типа. Остальную часть времени они смогут посвятить приему местных пациентов. Высококачественное оборудование и льготная система налоговых тарифов позволят сделать цены на медицинские услуги самыми конкурентными в мире и привлечь множество иностранных пациентов в Россию, а также снизить выезд российских пациентов на лечение за границу.

Налоговые льготы помогут создать в России привлекательную и конкурентоспособную систему высшего и среднего специального образования. Российские и иностранные вузы, открывающиеся в специально выделенных для этого "студенческих городах", будут на 30 лет освобождены от уплаты налогов на имущество и землю, на заработную плату академического и административного персонала. Так же, как и в здравоохранении, основным условиям для получения налоговых льгот станет оборот, полученный от обучения иностранных граждан.

"Студенческие города" предлагается создать в трех-четырех регионах России, остро нуждающихся в притоке инвестиций. Это позволит также остановить отток молодого населения в Москву и Санкт-Петербург, т.к. сейчас многие выпускники после окончания вуза не возвращаются на свою малую родину. Кроме того, это будет дополнительной мерой защиты той образовательной среды, которая была сформирована в крупных городах-образовательных центрах России.

Все "20 идей", как ожидает автор инициативы, помогут существенному росту экономики и повышению благосостояния граждан России.

Справка

Дмитрий Викторович Давыдов - предприниматель и активист.

Дмитрий никогда не был связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. В проекте "20 идей" четко прослеживается его нейтральная позиция: вся концепция создана так, чтобы не задевать ни один класс, ни одну политическую партию. Результатом воплощения этих идей будут довольны абсолютно все.

В 2016 году Дмитрий впервые предложил свои идеи общественности. Они были широко освещены в СМИ и вызвали заинтересованное обсуждение на многих площадках. Однако до их реализации дело так и не дошло. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности автора побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе и России.

Активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу стране, если будут вовремя услышаны и воплощены.

С полным списком идей можно ознакомиться на сайте 20idei.ru.