Новости

Умер автор музыки к фильму "Семь лет в Тибете" Томас Райна 12:35
Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню 12:26
Певец, актер и комик Милан Ласика умер на сцене своего театра 12:02
На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения 11:51
Не только "Ведьмак": Netflix опубликовал трейлер своих премьер августа 21.07.2021

Основатель ВИА "Апельсин" Тыну Ааре умер перед своим 68-летием

Новости
    22.07.2021, 11:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Tõnu Aare & APELSIN Фото: youtube.com/ Tõnu Aare & APELSIN
Фото: youtube.com/ Tõnu Aare & APELSIN

Советский, эстонский музыкант и автор песен, основатель популярного в СССР в 70/80-е годы ансамбля "Апельсин" Тыну Ааре умер 21 июля на 68-м году жизни.

Об этом сообщает EER со ссылкой на семью артиста. "С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Покойся с миром!" - написал его племянник Мартин Ааре в соцсетях.

Причина смерти не называется.

Ааре родился 25 июля 1953 года. Ансамбль "Апельсин" был создан в Таллине в 1974 году и существует до настоящего времени. В 1976-м на "Мелодии" вышел первый альбом коллектива.

Музыка группы, среди прочего, звучит в мультфильмах "Нехочуха", "Замок лгунов", "Кот, который умел петь", "Великолепный Гоша".

"Апельсин" регулярно появлялся в "Огоньках", в программе "Вокруг смеха", других, и практически исчез с радаров с распадом СССР.

Новости

Опубликован новый кадр из "Дюны" с Полом Атрейдесом 21.07.2021
Опубликован первый трейлер сериала "Ведьмак: Кошмар волка" 21.07.2021
Появились новые кадры из продолжения "Хэллоуина" 21.07.2021
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 21.07.2021
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ radioshansonfm
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 20.07.2021
Умер легендарный греческий актер и певец Толис Воскопулос 20.07.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ BoughtThatComic
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 20.07.2021
На 107-м году жизни умерла актриса Мэри Уорд 19.07.2021
Умерла автор неофициального гимна Канады Долорес Кламан 19.07.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Владимир Судьин 19.07.2021
Александра Стефановича похоронили в Москве 16.07.2021
В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского 16.07.2021