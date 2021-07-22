Основатель ВИА "Апельсин" Тыну Ааре умер перед своим 68-летием

Советский, эстонский музыкант и автор песен, основатель популярного в СССР в 70/80-е годы ансамбля "Апельсин" Тыну Ааре умер 21 июля на 68-м году жизни.

Об этом сообщает EER со ссылкой на семью артиста. "С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Покойся с миром!" - написал его племянник Мартин Ааре в соцсетях.

Причина смерти не называется.

Ааре родился 25 июля 1953 года. Ансамбль "Апельсин" был создан в Таллине в 1974 году и существует до настоящего времени. В 1976-м на "Мелодии" вышел первый альбом коллектива.

Музыка группы, среди прочего, звучит в мультфильмах "Нехочуха", "Замок лгунов", "Кот, который умел петь", "Великолепный Гоша".

"Апельсин" регулярно появлялся в "Огоньках", в программе "Вокруг смеха", других, и практически исчез с радаров с распадом СССР.