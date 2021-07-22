Первый выпуск совместной магистратуры состоялся в МГУ и БГУ

Сразу три магистранта ведущих вузов Союзного государства - МГУ им. Ломоносова и БГУ - получили дипломы самых престижных вузов двух стран. Торжественная церемония первого совместного выпуска состоялась в стенах Белорусского университета, сообщает в четверг БЕЛТА.

По словам его ректора Андрея Короля, данное событие войдет в историю БГУ, так как с совместной подготовки историков начинается новое направление в реализации программ двойных дипломов.

В этом году их обладателями по итогам защиты магистерских диссертаций стали белорусы Анна Близнюк, Роман Зубачев и россиянка Екатерина Патрина. А посвящены их работы были белорусским общественным организациям в Карелии, особенностям послевоенной миграции населения и формированию белорусской диаспоры Калининградской области и даже австрийскому вектору внешней политики Беларуси и взаимодействию с белорусской диаспорой в Австрии в конце XX - начале XXI веков. Все выпускники, уточняет агентство, получили отличные оценки.

Правда, первый договор о научном, учебном и культурном сотрудничестве на современном этапе между двумя университетами, уточняет агентство, был подписан еще четверть века назад, в 1995 году. Уже третий год проводятся и традиционные дни дружбы двух вузов и Межуниверситетский форум Союзного государства "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы". А в 2019 году был учрежден Почетный знак вузовской дружбы и создан совместный издательский проект - серия "Труды МГУ и БГУ".

Остается добавить, что в текущем году факультет журналистики БГУ стал членом Центра евразийских исследований МГУ, который объединяет интеллектуальный потенциал профильных факультетов вузов Евразийского экономического союза.