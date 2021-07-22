Песков ответил на вопрос о позиции Путина по допуску в РФ иностранных вакцин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как глава государства относится к возможности допуска в РФ зарубежных вакцин. Представитель Кремля в ответ назвал Владимира Путина сторонником унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе.

На совещании с членами правительства, которое состоялось накануне, президент заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на свою и чужую.

В связи с этим журналисты спросили, допускает ли глава государства возможность регистрации зарубежных вакцин в России наряду с отечественными.

"Президент в целом является сторонником унификации подходов, - подчеркнул Песков. - Как он сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам. Это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий".

Российские власти, продолжил он, выступают за диалог в этой сфере и являются сторонниками "нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе".

Журналисты также спросили о позиции Кремля на тему инициативы о введении ответственности за призывы к отказу вакцинироваться от коронавируса по немедицинским показаниям. "У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения", - сказал пресс-секретарь.