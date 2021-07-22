Певец, актер и комик Милан Ласика умер на сцене своего театра

18 июля на 82-м году жизни в Братиславе скончался один из столпов словацких сатиры и юмора легендарный Милан Ласика, актер, режиссер, певец, телеведущий, писатель, драматург. О кончине артиста сообщает TASR TV.

Позже появилось уточнение, что Ласица скончался на сцене своего театра Studio S - сразу после того, как спел песню Ja som optimista. Артист закончил, поклонился, упал и умер. Причиной смерти названы проблемы с сердцем.

Ласица родился в 1940 году в Зволене. Изучал драматургию в Академии исполнительских искусств в Братиславе. Еще во время учебы начал выступать в театрах со своими скетчами. В 64-67 годах работал на Чехословацком ТВ. Сниматься начал в 60-х. Первую книгу выпустил в 1968-м. Первую пластинку - в 1982-м.

Наиболее славен юмористическими номерами со своим постоянным партнером Юлиусом Сатинским, умершим в 2002-м. К слову, после событий Пражской весны 1968-го выступления дуэта попали под запрет.

Из самых известных киноработ - "Цезарь и детективы", "Три золотых волоса", "Конопатый Макс и привидения", "Капканы, капканы, капканчики", "Я обслуживал английского короля".