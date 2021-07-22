Панда-парк появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы появится крупный панда-парк. Веревочный аттракцион площадью 900 кв. метров на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова станет частью будущего "Парка Яуза". Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

В новом веревочном городке будет построено два маршрута для детей и взрослых общей протяженностью в 316 метров.

Для ребят на высоте 1,5 метра оборудуют мост с препятствиями, веревочный лабиринт, вертикальную сеть "паук", а для взрослых - трассу высотой 4,5 метра с вертикальными захватами, спуском по натянутому тросу, вертикальными брусьями "спираль", мостом "кочки".

Уже подготовлено песчаное основание. На очереди - монтаж опор для последующей сборки панда-парка. Для безопасности отдыхающих по его периметру установят улавливающую сеть.

Все работы планируется завершить в третьем квартале этого года. Также до конца года на благоустраиваемом участке обустроят экотропу со смотровыми площадками и местами для тихого отдыха, занятий йогой и медитацией, тихих творческих вечеров и небольших выступлений, экоцентр, детские и спортивные площадки.