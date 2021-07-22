Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу в СИЗО судмедэксперта Александра Пенцакова. Об этом в четверг вечером сообщили в пресс-службе Басманного суда.

По данным следствия, Пенцакова подозревают в служебном подлоге и халатности. Именно он проводил вскрытие и посмертную экспертизу погибшего в Ялте замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

Выводы эксперта говорили о том, что чиновник на теле которого было обнаружено несколько ран, сам свел счеты с жизнью.