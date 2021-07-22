"Температурные выбоины" ждут москвичей в ближайшие дни

В ближайшие дни столица будет испытывать "температурные выбоины". Об этом сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пояснил метеоролог "РГ", под "выбоинами" он подразумевает резкий скачок температуры на 2-3 градуса ниже нормы. Так, если среднесуточная температура воздуха в июле должна быть на уровне около +17 градусов, по факту с 23 и 25 июля будет всего +13...+14. При этом минимальная дневная температура не превысит +20 градусов, а в ночные часы +9.

Возвращаться тепло начнет в воскресенье, когда воздух прогреется до +25 днем.

По данным Метеобюро Москвы и области, на новой неделе продолжится прогревание воздуха, и к среде в город смогут вернуться уже "привычные" +30...+32.