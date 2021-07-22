В Воронежской области примут меры к снижению цен на овощи

Региональная рабочая группа по регулированию цен на овощи выяснит, почему "борщевой набор" так резко подорожал. Как можно нормализовать ситуацию, обсудили председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов и руководитель департамента аграрной политики Алексей Сапронов.

- Необходимо принять меры, которые позволят вернуть цены на овощную продукцию к приемлемым для населения показателям. Например, организовать поставки овощей на городские рынки и ярмарки напрямую, без посредников. А также оценить соотношение закупочных и отпускных цен в крупных торговых сетях и магазинах области, - отметил Владимир Нетесов.

Первичный мониторинг показал, что цены в рознице значительно выше, чем у производителей. По данным департамента аграрной политики, в Воронежской области овощи выращивают 79 фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, а также масса личных подсобных хозяйств. При этом доля КФХ и СХП в общем объеме производства невелика: 40-50 тысяч тонн из 410-430 тысяч.

Владимир Нетесов подчеркнул, что нужно оперативно изменить нормативное регулирование или ориентироваться на прямые поставки продукции от производителя, минуя посредников. Также в регионе планируют заключить соглашение между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Обсуждается возможность организации дополнительных мест для сельхозпроизводителей, где они могли бы продавать овощи без "магазинной" наценки.

Рабочая группа по регулированию цен на овощи действует и на федеральном уровне. В нее входят представители правительства РФ, органов власти в регионах и торговых сетей. Возглавляет группу вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.