Прикамье намерено получить инфраструктурный кредит

Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реконструкцию микрорайона ДКЖ. Это новый инструмент для государственной помощи регионам. За счет средств, которые планируется получить в рамках инфраструктурного кредита, пермские власти хотят возвести в краевом центре концертно-спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей и деловой центр.
- Вопрос доступности микрорайона ДКЖ будет решен после сдачи в эксплуатацию автомагистрали по улице Строителей, - отметил Дмитрий Махонин. - Также на этой территории планируем разместить краевую музыкальную школу.
Помимо развития микрорайона ДКЖ глава Прикамья ознакомил Максима Решетникова с другими проектами: освоения территории, которую сейчас занимает центральный рынок, планами постройки наземного метро и другими.
Федеральный министр дал поручение Дмитрию Махонину, чтобы краевые власти до начала осени этого года тщательно подготовили инфраструктурные проекты. Это необходимо для для участия в конкурсном отборе.
- Мы окажем Пермскому краю необходимую помощь в подготовке всех документов на получение инфраструктурных кредитов, - отметил Максим Решетников.