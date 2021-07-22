Прикамье намерено получить инфраструктурный кредит

В Москве состоялась деловая встреча главы Прикамья Дмитрия Махонина и министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова. Губернатор Пермского края представил министру разработанные проекты, с помощью которых планируется комплексное развитие Перми, в том числе появление компактной застройки, создание комфортного для граждан транспортного сообщения, и строительство мест отдыха горожан и бизнес-активности.

Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реконструкцию микрорайона ДКЖ. Это новый инструмент для государственной помощи регионам. За счет средств, которые планируется получить в рамках инфраструктурного кредита, пермские власти хотят возвести в краевом центре концертно-спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей и деловой центр.

- Вопрос доступности микрорайона ДКЖ будет решен после сдачи в эксплуатацию автомагистрали по улице Строителей, - отметил Дмитрий Махонин. - Также на этой территории планируем разместить краевую музыкальную школу.

Помимо развития микрорайона ДКЖ глава Прикамья ознакомил Максима Решетникова с другими проектами: освоения территории, которую сейчас занимает центральный рынок, планами постройки наземного метро и другими.

Федеральный министр дал поручение Дмитрию Махонину, чтобы краевые власти до начала осени этого года тщательно подготовили инфраструктурные проекты. Это необходимо для для участия в конкурсном отборе.

- Мы окажем Пермскому краю необходимую помощь в подготовке всех документов на получение инфраструктурных кредитов, - отметил Максим Решетников.