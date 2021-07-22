Прикамье намерено получить инфраструктурный кредит

Новости

Подписано соглашение на поставку 19 самолетов Ил-114-300 15:36
В РФ зарегистрировали систему, выявляющую штаммы от "альфы" до "дельты" 15:25
"Температурные выбоины" ждут москвичей в ближайшие дни 15:21
Sony неожиданно обновила PlayStation 5 15:18
Цена на бензин Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну 15:13
Сбившая на переходе троих детей москвичка обжаловала свой арест 15:09
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% 15:05
Москвичам предложили придумать название нового речного трамвайчика 15:05
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае 15:04
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение 14:54
На ВДНХ начинается Международный фестиваль искусств "Вдохновение" 14:49
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за засухи 14:46
Visa купит финтех-платформу Currencycloud 14:31
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне 14:24
Песков назвал актуальными учения по проверке устойчивости Рунета 14:24
Объявлен актерский состав экранизации "Анны Карениной" от Netflix 14:20
Кремль не видит проблемы с открытостью данных по пандемии в России 14:15
"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 14:05
В МИД нет иллюзий по ослаблению давления на Россию перед выборами 14:02
Жители Северо-Запада России возглавили рейтинг любителей фастфуда 13:56
Суд в Москве оштрафовал на 6 млн Facebook и на 11 млн рублей Telegram 13:37
ЦИК: Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза 13:37
В РФ предложили ужесточить наказание за разговоры по телефону за рулем 13:35
В Ставрополе назвали имя впавшего в кому фигуранта "дела Сафонова" 13:34
В Казани у моряка торгового флота со счетов украли 20 миллионов рублей 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 14:20

Прикамье намерено получить инфраструктурный кредит

Текст: Константин Бахарев
В Москве состоялась деловая встреча главы Прикамья Дмитрия Махонина и министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова. Губернатор Пермского края представил министру разработанные проекты, с помощью которых планируется комплексное развитие Перми, в том числе появление компактной застройки, создание комфортного для граждан транспортного сообщения, и строительство мест отдыха горожан и бизнес-активности.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопросы развития Перми Фото: Администрация губернатора Пермского края Глава Прикамья Дмитрий Махонин обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопросы развития Перми Фото: Администрация губернатора Пермского края
Глава Прикамья Дмитрий Махонин обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым вопросы развития Перми Фото: Администрация губернатора Пермского края

Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реконструкцию микрорайона ДКЖ. Это новый инструмент для государственной помощи регионам. За счет средств, которые планируется получить в рамках инфраструктурного кредита, пермские власти хотят возвести в краевом центре концертно-спортивный комплекс на 10,5 тысяч зрителей и деловой центр.

- Вопрос доступности микрорайона ДКЖ будет решен после сдачи в эксплуатацию автомагистрали по улице Строителей, - отметил Дмитрий Махонин. - Также на этой территории планируем разместить краевую музыкальную школу.

Помимо развития микрорайона ДКЖ глава Прикамья ознакомил Максима Решетникова с другими проектами: освоения территории, которую сейчас занимает центральный рынок, планами постройки наземного метро и другими.

Федеральный министр дал поручение Дмитрию Махонину, чтобы краевые власти до начала осени этого года тщательно подготовили инфраструктурные проекты. Это необходимо для для участия в конкурсном отборе.

- Мы окажем Пермскому краю необходимую помощь в подготовке всех документов на получение инфраструктурных кредитов, - отметил Максим Решетников.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время

Главное сегодня

В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Суд обратил в доход государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей