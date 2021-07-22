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Рубрика: Происшествия

В Перми врачей поймали на подделке медицинских справок

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Группу врачей пяти медицинских учреждений Перми подозревают в изготовлении и сбыте поддельных документов.

Фото: istock
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Как пояснили в СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что за два года преступная группа совершила порядка 50 преступлений различной степени тяжести. За денежные вознаграждения врачи выдавали различные подложные медицинские документы: заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами, листы о временной нетрудоспособности и результаты тестов об отсутствии в организме человека COVID-19.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливаются все эпизоды преступной деятельности сотрудников медицинских учреждений.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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