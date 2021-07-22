Житель Пермского края украл экскаватор и сдал его в металлолом

В поселке Ильинском Пермского края арестован мужчина, похитивший экскаватор у соседа. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Преступник увидел, что неподалеку от дома матери, где он проживал, находятся гаражные боксы и возле одного из них стоит экскаватор. Мужчина, убедившись, что технику никто не охраняет, решил ее украсть.

Он смог вывезти экскаватор в Пермь, на один из пунктов по приему металлолома и заработал на этом 71 тысячу рублей. В то же время экскаватор стоит порядка полумиллиона рублей.

После заявления о краже полиция отыскала преступника, сейчас он арестован, ведется следствие.