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22.07.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

Житель Пермского края украл экскаватор и сдал его в металлолом

Текст: Константин Бахарев

В поселке Ильинском Пермского края арестован мужчина, похитивший экскаватор у соседа. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Фото: Управление МВД по Красноярскому краю
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Преступник увидел, что неподалеку от дома матери, где он проживал, находятся гаражные боксы и возле одного из них стоит экскаватор. Мужчина, убедившись, что технику никто не охраняет, решил ее украсть.

Он смог вывезти экскаватор в Пермь, на один из пунктов по приему металлолома и заработал на этом 71 тысячу рублей. В то же время экскаватор стоит порядка полумиллиона рублей.

После заявления о краже полиция отыскала преступника, сейчас он арестован, ведется следствие.

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