Как повысить экологическую безопасность цементных производств в Сибири

В кузбасском городе Топки местный цементный завод ввел в эксплуатацию еще один мощный современный электрофильтр Elex. Поэтапное сокращение выбросов пыли в атмосферу - важнейшая составляющая экологической политики холдинга "Сибирский цемент".

Технологическую линию №1 топкинские цементники запустили в 1966 году, и сегодня она выдает по 73,5 тонны клинкера в час. Функционирующие на печи электрофильтры УГ-3-4-88 были установлены более полувека назад, поэтому собственники завода приняли решение провести реконструкцию системы газоочистки.

- Это позволит уже сейчас существенно уменьшить объемы выбросов неорганической пыли с содержанием двуокиси кремния: КПД новой газоочистной установки - 99,977 процента, - пояснил управляющий директор ООО "Топкинский цемент" Алексей Оспельников. - В результате валовой выброс от первой печи сократится более чем на 89 процентов в год. Эффективность оборудования проверена на практике. В 2010-м аналогичный электрофильтр был смонтирован на технологической линии № 5, в 2012-м - на четвертой линии, в 2019-м - на третьей.

Новая газоочистная установка вместе с монтажом обошлась почти в 365 миллионов рублей, включая НДС. В дальнейшем такой же проект планируется реализовать на второй печи цемзавода - проектно-изыскательные работы запланированы на текущий год.

Сегодня в составе "Сибцема" функционируют пять цементных производств, введенных в эксплуатацию в 30-60-е годы прошлого века. Поэтому обновление газоочистного и обеспыливающего оборудования "возрастных" активов, а также совершенствование технологических процессов и внедрение ресурсосберегающих технологий - в приоритете у компании-собственника. С момента основания холдинга в 2004 году и по 2020-й на эти цели было израсходовано свыше 1,8 миллиарда рублей.

Масштабные проекты сейчас реализуют старейшие предприятия "Сибцема" - заводы Искитима и Красноярска. На первом из них, действующем с 1934 года, провели техническое перевооружение системы очистки избыточного воздуха колосникового холодильника печи № 6. И теперь из дымовой трубы выходит воздух, пропущенный через рукавный фильтр SCHEUCH. Система также включает радиальный вентилятор и винтовые конвейеры возврата уловленной пыли. Концентрация последней в результате уменьшилась в 160 (!) раз, фактически приблизившись к нулю: кубометр отходящих газов не содержит и десяти миллиграммов.

"Искитимцемент" продолжает аналогичные работы на других вращающихся печах - это часть корпоративной программы повышения экологической эффективности. Завод первым в холдинге получил комплексное экологическое разрешение (КЭР), которое будет действовать до 2026-го. А еще через два года, по новому природоохранному законодательству, все промышленные предприятия должны быть оснащены автоматическими системами измерения выбросов в атмосферу.

Такая система с прошлого года функционирует в тестовом режиме на Красноярском цементном заводе, введенном в строй в 1944-м. Созданная на основе финского газоаналитического комплекса Gasmet II, она предназначена для непрерывного мониторинга выбросов и контроля процессов. А установлена на единой для трех печей обжига дымовой трубе высотой 130 метров, заменившей три старые 80-метровые конструкции. Данные о концентрации оксидов азота, углерода, серы и о содержании взвешенных веществ в дымовых газах выводятся на мониторы промышленного компьютера.

В ближайшей перспективе показатели выбросов в атмо-сферу будут доступны в режиме онлайн как надзорным органам, так и жителям региона. Уже разработан протокол передачи сведений в единую систему государственного экологического мониторинга. А пока можно смело сказать, что эти показатели изменились к лучшему: пыль и газы из новой трубы не стелются по земле, а уходят сразу в верхние слои атмосферы.

Надо отметить, что по закону "Красцем" должен был установить автоматические средства измерения выбросов лишь к концу 2028-го. Ведь завода нет в утвержденном приказом минприроды РФ перечне объектов первой категории, негативно влияющих на окружающую среду. И тем не менее предприятие добровольно взяло на себя соответствующие обязательства. Потому что активное техническое перевооружение производства, которое продолжается здесь уже несколько лет, улучшает и экологическую составляющую.

Так, установка многоканальной горелки PYRO-JET немецкого производства на вращающейся печи обжига № 5, самой большой и мощной на заводе, плюс реконструкция угольного отделения привели к оптимальным параметрам обжига клинкера и полному сжиганию угля. Получили не только его экономию, но и снижение выбросов оксидов углерода и окислов азота в атмосферу. К тому же многоканальная горелка может работать на разных видах топлива, включая альтернативное.

- Над снижением воздействия на окружающую среду постоянно работают и другие наши предприятия. В 2021-м инвестиции холдинга в экологические проекты, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, составят около 628 миллионов рублей, - уточнил исполнительный вице-президент "Сибирского цемента" Сергей Шепталин.