Как повысить экологическую безопасность цементных производств в Сибири

Новости

Более трех тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Канаде 03:10
Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2" 02:30
Вильфанд: Жара вернется в Москву на следующей неделе 02:05
В МИД ФРГ назвали конструктивными договоренности с США 01:50
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России 01:02
В Швеции заключенные отпустили захваченных ранее заложников 00:44
Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США 00:23
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука" 00:20
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины 21.07.2021
Ливерпуль лишен статуса всемирного наследия ЮНЕСКО 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским 21.07.2021
Продолжительность жизни нацменьшинств в США сократилась на три года 21.07.2021
Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 21.07.2021
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 21.07.2021
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21.07.2021
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21.07.2021
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21.07.2021
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 21.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 21.07.2021
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 21.07.2021
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 21.07.2021
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 21.07.2021
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 21.07.2021
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 21.07.2021
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 21.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 03:00

Как повысить экологическую безопасность цементных производств в Сибири

Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 164(8515)
В кузбасском городе Топки местный цементный завод ввел в эксплуатацию еще один мощный современный электрофильтр Elex. Поэтапное сокращение выбросов пыли в атмосферу - важнейшая составляющая экологической политики холдинга "Сибирский цемент".
Сегодня в составе "Сибцема" пять цементных заводов, введенных в эксплуатацию в 30-60-е годы прошлого века. Поэтому модернизация производства - приоритет холдинга. Фото: Сибцем Сегодня в составе "Сибцема" пять цементных заводов, введенных в эксплуатацию в 30-60-е годы прошлого века. Поэтому модернизация производства - приоритет холдинга. Фото: Сибцем
Сегодня в составе "Сибцема" пять цементных заводов, введенных в эксплуатацию в 30-60-е годы прошлого века. Поэтому модернизация производства - приоритет холдинга. Фото: Сибцем

 Технологическую линию №1 топкинские цементники запустили в 1966 году, и сегодня она выдает по 73,5 тонны клинкера в час. Функционирующие на печи электрофильтры УГ-3-4-88 были установлены более полувека назад, поэтому собственники завода приняли решение провести реконструкцию системы газоочистки.

 - Это позволит уже сейчас существенно уменьшить объемы выбросов неорганической пыли с содержанием двуокиси кремния: КПД новой газоочистной установки - 99,977 процента, - пояснил управляющий директор ООО "Топкинский цемент" Алексей Оспельников. - В результате валовой выброс от первой печи сократится более чем на 89 процентов в год. Эффективность оборудования проверена на практике. В 2010-м аналогичный электрофильтр был смонтирован на технологической линии № 5, в 2012-м - на четвертой линии, в 2019-м - на третьей.

 Новая газоочистная установка вместе с монтажом обошлась почти в 365 миллионов рублей, включая НДС. В дальнейшем такой же проект планируется реализовать на второй печи цемзавода - проектно-изыскательные работы запланированы на текущий год.

 Сегодня в составе "Сибцема" функционируют пять цементных производств, введенных в эксплуатацию в 30-60-е годы прошлого века. Поэтому обновление газоочистного и обеспыливающего оборудования "возрастных" активов, а также совершенствование технологических процессов и внедрение ресурсосберегающих технологий - в приоритете у компании-собственника. С момента основания холдинга в 2004 году и по 2020-й на эти цели было израсходовано свыше 1,8 миллиарда рублей.

 Масштабные проекты сейчас реализуют старейшие предприятия "Сибцема" - заводы Искитима и Красноярска. На первом из них, действующем с 1934 года, провели техническое перевооружение системы очистки избыточного воздуха колосникового холодильника печи № 6. И теперь из дымовой трубы выходит воздух, пропущенный через рукавный фильтр SCHEUCH. Система также включает радиальный вентилятор и винтовые конвейеры возврата уловленной пыли. Концентрация последней в результате уменьшилась в 160 (!) раз, фактически приблизившись к нулю: кубометр отходящих газов не содержит и десяти миллиграммов.

 "Искитимцемент" продолжает аналогичные работы на других вращающихся печах - это часть корпоративной программы повышения экологической эффективности. Завод первым в холдинге получил комплексное экологическое разрешение (КЭР), которое будет действовать до 2026-го. А еще через два года, по новому природоохранному законодательству, все промышленные предприятия должны быть оснащены автоматическими системами измерения выбросов в атмосферу.

 Такая система с прошлого года функционирует в тестовом режиме на Красноярском цементном заводе, введенном в строй в 1944-м. Созданная на основе финского газоаналитического комплекса Gasmet II, она предназначена для непрерывного мониторинга выбросов и контроля процессов. А установлена на единой для трех печей обжига дымовой трубе высотой 130 метров, заменившей три старые 80-метровые конструкции. Данные о концентрации оксидов азота, углерода, серы и о содержании взвешенных веществ в дымовых газах выводятся на мониторы промышленного компьютера.

 В ближайшей перспективе показатели выбросов в атмо-сферу будут доступны в режиме онлайн как надзорным органам, так и жителям региона. Уже разработан протокол передачи сведений в единую систему государственного экологического мониторинга. А пока можно смело сказать, что эти показатели изменились к лучшему: пыль и газы из новой трубы не стелются по земле, а уходят сразу в верхние слои атмосферы.

 Надо отметить, что по закону "Красцем" должен был установить автоматические средства измерения выбросов лишь к концу 2028-го. Ведь завода нет в утвержденном приказом минприроды РФ перечне объектов первой категории, негативно влияющих на окружающую среду. И тем не менее предприятие добровольно взяло на себя соответствующие обязательства. Потому что активное техническое перевооружение производства, которое продолжается здесь уже несколько лет, улучшает и экологическую составляющую.

 Так, установка многоканальной горелки PYRO-JET немецкого производства на вращающейся печи обжига № 5, самой большой и мощной на заводе, плюс реконструкция угольного отделения привели к оптимальным параметрам обжига клинкера и полному сжиганию угля. Получили не только его экономию, но и снижение выбросов оксидов углерода и окислов азота в атмосферу. К тому же многоканальная горелка может работать на разных видах топлива, включая альтернативное.

- Над снижением воздействия на окружающую среду постоянно работают и другие наши предприятия. В 2021-м инвестиции холдинга в экологические проекты, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, составят около 628 миллионов рублей, - уточнил исполнительный вице-президент "Сибирского цемента" Сергей Шепталин.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским
Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2"
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука"
Вильфанд: Жара вернется в Москву на следующей неделе