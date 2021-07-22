В Красноярске пьяный водитель без прав сбил инспектора ГИБДД

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадали автоинспектор и водитель остановленной им LADA. О происшествии сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

Дорожная авария произошла вечером 21 июля на улице Шахтеров. Сотрудники полка ДПС ГИБДД остановили для проверки документов LADA, и практически сразу в нее врезалась Subaru. От удара получили травмы водитель отечественного автомобиля и сотрудник госавтоинспекции.

Водитель иномарки доставлен в полицию. По данным стражей порядка, мужчина был сильно пьян. От медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось также, что нарушитель лишен водительских прав.

Составлен протокол об отказе от освидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.