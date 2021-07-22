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22.07.2021 13:56
Рубрика: Общество

Жители Северо-Запада России возглавили рейтинг любителей фастфуда

Текст: Евгения Цинклер (СЗФО)

Жители Калининграда и Санкт-Петербурга больше всего любят фастфуд. К такому выводу пришли исследователи СберМаркет. Согласно составленному ими рейтингу, именно в этих городах Северо-Запада чаще всего покупают онлайн "быструю еду".

Фото: iStock
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Третье и четвертое места в списке любителей фастфуда заняли Волгоград и Москва.

Если подробнее говорить о продуктах, то калининградцы особенно часто приобретают пельмени, замороженные наггетсы и чипсы. При этом по сравнению с прошлым годом потребление чипсов в этом городе уменьшилось. Если в 2020-м их покупал каждый пятый, то сейчас - лишь каждый десятый. Кстати, в прошлом году Калининград тоже возглавлял рейтинг любителей фастфуда.

Самым "здоровым" городом оказалась Казань. Согласно рейтингу, жители этого города реже других кладут в корзину фастфуд и еду, которая считается вредной. Например, только в семи процентах казанских заказов есть майонез.

Справка "РГ"

Рейтинг любителей фастфуда подготовлен на основе анализа продуктовых онлайн-заказов жителей крупных городов России. В выборку попали: чипсы, сосиски, газированные напитки, мороженое, пельмени, замороженные наггетсы и пицца, лапша быстрого приготовления, майонез. Данные собраны за период с апреля по июнь 2021 года.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Калининградская область Калининград ЮФО Волгоградская область Волгоград ЦФО Москва ПФО Татарстан Казань

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