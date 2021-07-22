В Карелии задержали граждан Кубы, пытавших сбежать в Финляндию

В Карелии при попытке пересечь государственную границу России и Финляндии задержали двух граждан Республики Кубы. При медицинской проверке и сдаче ПЦР теста на коронавирус выяснилось, что иностранцы больны COVID-19, сообщили в пресс-службе УФССП по республике.

Задержанных определили в больницу города Костомукши, где они проходили стационарное лечение. После выписки их перевезли в Центр временного содержания иностранных граждан в Петрозаводске.

Здесь жители Кубы будут дожидаться экстрадиции за пределы Российской Федерации. Решение об их выдворении принял Муезерский районный суд Карелии.