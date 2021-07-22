Мурат Кумпилов и Валерий Фальков обсудили развитие высшего образования в Адыгее

В Москве состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Стороны обсудили перспективы развития высшего образования в регионе, участия вузов в грантовой поддержке.

Во встрече также приняли участие сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, заместитель премьер-министра РА - официальный представитель Республики Адыгея при Президенте России Мурат Тхакушинов.

Одной из рассмотренных тем было участие Адыгейского госуниверситета в программе "Приоритет-2030", посвященной формированию пула прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Вуз соответствует критериям программы и планирует в этом году принять участие в конкурсе на грант в размере 100 миллионов рублей.

Также поднимался вопрос выделения федеральных субсидий на финансирование основных научных школ Майкопского государственного технологического университета (МГТУ). Вуз ведет как фундаментальные, так и прикладные исследования в здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве и других сферах.

Еще одна актуальная задача - строительство нового общежития МГТУ. Имеющийся у вуза жилищный фонд не покрывает его потребностей из-за роста числа иногородних обучающихся, в том числе - иностранных граждан. Так, за последние пять лет численность иностранных студентов университета выросла почти втрое и составляет 1300 человек.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы развития высшего образования в республике.