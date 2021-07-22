В Адыгее 13-летнюю девочку ударило током на железнодорожном мосту

В Республике Адыгея следователи организовали проверку несчастного случая, произошедшего с 13-летней жительницей хутора Красный Фарс на железной дороге - школьница получила травму электротоком. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального управления на транспорте.

Девочка пострадала сегодня около четырех часов утра на железнодорожном перегоне Дондуковская - Назаровская. Она забралась по технической лестнице наверх моста, где расположены электрические провода.

"Пострадавшего подростка госпитализировали в медицинское учреждение, где ей сейчас оказывается необходимая помощь, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП.