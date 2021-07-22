Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню

45-летняя южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон выступит сопродюсером многосерийного хоррор-проекта для стриминга HBO Max.

Как передает Deadline, речь про адаптацию только что поступившей в продажу книги "Группа поддержи последней девушки" (The Final Girl Support Group) от журналиста New York Times Грейди Хендрикса.

В центре истории - участницы лос-анджелесской терапевтической группы поддержки, в свое время пережившие массовые убийства и находящие друг у друга слова ободрения. И далее вынужденные объединиться в противостоянии новой угрозе.

Вместе с Терон проектом займутся автор первоисточника и семейные кинодеятели Мускетти - Барбара и Энди (брат и сестра).

Последний также станет режиссером пилота.

По касту и срокам данных еще нет.