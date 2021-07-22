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Умер автор музыки из фильма "Семь лет в Тибете" Томас Райна

Новости
    22.07.2021, 12:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Sarah J Smith Фото: youtube.com/ Sarah J Smith
Фото: youtube.com/ Sarah J Smith

Видный композитор и пианист венгерского происхождения Томас Райна скончался 21 июля на 93-м году жизни. Некролог публикует OperaWire. Причина смерти маэстро не указывается.

Райна родился в Будапеште в 1928 году. С детства изучал фортепиано в Музыкальной академии Ференца Листа, в 1947-м выиграв премию его имени.

Переехав в Лондон, учился в Королевском музыкальном колледже. Работал на ВВС. Преподавал. В 1970-м перебрался в ЮАР и поступил на музыкальный факультет Кейптаунского университета, где получал специальную стипендию.

В 2001-м основал пользующийся среди поклонников классики сдержанным уважением лейбл Amarantha Records, на котором издавал Брамса, Скрябина, Шумана, Бартока, Барбера, прочих мастодонтов.

Автор ряда опер и саундтреков. Например, к документальной ленте 1959 года "Семь лет в Тибете". Позже - в 1997-м - эту историю расскажет Анно в одноименной драме с Брэдом Питтом.

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