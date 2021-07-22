Умерла секс-символ 50-х, французская актриса Франсуаза Арнуль

Актриса Франсуаза Арнуль, в первую очередь известная по роли Нини в мюзикле 1955 года с Жаном Габеном "Французский канкан", умерла 20 июля в возрасте 90 лет в госпитале в Париже.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на подтверждение от семьи артистки. Причиной смерти Арнуль названа продолжительная болезнь.

Арнуль родилась 3 июня 1931 года на территории нынешнего Алжира. Ее отец, генерал-артиллерист, на момент рождения дочери был в Марокко. Мать - актриса, выступавшая под псевдонимом Джанин Генри.

В 1945-м семья переехала в Париж. Взяв уроки драмы - при поощрении матери, в семнадцать девушка получила свою первую роль, танцовщицы в драме "Крах". Причем, так как Арнуль на тот момент была несовершеннолетней, в откровенной сцене с обнажением ее пришлось заменить дублерше.

Франсуаза Арнуль оставалась секс-символом все пятидесятые, играя роковых и распутных женщин, но потом грянула "новая волна" и символ сместился - им стала Брижит Бардо.

L'actrice Françoise Arnoul, vedette des années 1950 et étoile du célèbre "French Cancan" de Jean Renoir, est décédée mardi à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille à l'#AFP pic.twitter.com/UxgOldZLsP — Agence France-Presse (@afpfr) July 20, 2021

За кинокарьеру, закончившуюся в 2016-м на драме с Картин Денёв "Тупица", Арнуль снялась без малого в сотне фильмов и сериалов, среди которых "Запретный плод", "Спальня старшеклассниц", "Когда б Париж поведал нам", "Дьявол и десять заповедей", "Убийцы в спальных вагонах", "Он приехал в день поминовения".