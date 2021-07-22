В 2020 году в Китае выявлено свыше 42 миллиона кибератак

По итогам 2020 года в Китае было выявлено более 42 миллиона кибератак с использованием вредоносных программных обеспечений (ПО). Об этом говорится в отчете, опубликованном Государственным центром быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете Китая (CNCERT). При этом основными зарубежными источниками вредоносных ПО оказались США и Индия, отмечается в документе.

Согласно данным центра, которые цитирует агентство Синьхуа, в 2020 году около 55,41 миллиона, или 14,2 процента от общего количества IP-адресов в КНР, подверглись атакам с использованием вредоносных ПО. IP-адреса, подвергшиеся атакам, в основном находились в провинциях Шаньдун, Цзянсу, Гуандун и Чжэцзян.

CNCERT был создан в 2001 году и является неправительственной некоммерческой организацией, осуществляющей техническую поддержку и координацию деятельности в области сетевой безопасности. Ежегодный отчет о кибербезопасности Китайской Народной Республики публикуется центром с 2008 года.