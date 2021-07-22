В Clubhouse отменили систему приглашений

Приложение Clubhouse официально отменило систему приглашений. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

"Система приглашений была важной частью нашей истории. Добавляя людей волнами и приветствуя новую аудиторию в рамках наших мероприятий по средам и воскресеньям, мы смогли постепенно расширить нашу аудиторию и не допустить неполадок в работе социальной сети по мере ее роста. Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открыт. Все пользователи в мире должны иметь доступ к содержательным беседам. И лучшие комнаты в Clubhouse - это те, где вы встречаетесь с людьми с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваше восприятие мира", - говорится в официальном блоге соцсети.

В Clubhouse подчеркивают, что за 12 месяцев с момента запуска приложения команда социальной сети выросла с 8 до 58 человек. В период с мая прошлого года в приложении зарегистрировались более 10 млн человек. А с момента запуска текстовых сообщений было отправлено 90 млн сообщений. Согласно статистике, в среднем время нахождения пользователя в соцсети составляет более часа в сутки. Кроме того, в Clubhouse пообещали обновлять приложения для операционных систем iOS и Android каждые две недели.

По мнению Кристины Петровой, основателя агентства PR Perfect, приглашения в Clubhouse "сработали" только в первый месяц появления социальной сети в России. "За этот период все, кто хотел попасть в нее, сделали это. Потом инвайты потеряли свою ценность. В какой-то момент у меня их висело 10, я написала пост на своей странице в Facebook: сказала, что могу отправить инвайты всем желающим. Итог: я не получила ни одной просьбы прислать приглашение", - отметила эксперт.

Пик популярности Clubhouse уже прошел, соглашается Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА": "Сейчас "пациент" скорее мертв, чем жив. Количество слушателей в комнатах значительно сократилось. И, если зайти на главную страницу приложения даже в вечернее время, то большого количества пользователей вы там не увидите - в среднем, "эфир" слушают около 50 человек, что довольно мало по сравнению с пиковым онлайном, когда в приложении "висели" 500 и более пользователей".

О том, что популярность Clubhouse в России постепенно сходит на нет, говорит и статистика. Если в феврале этого года в приложение хотя бы раз в месяц зашли 338,2 тысячи человек, то к апрелю этого года их количество уменьшилось до 276,9 тысячи, рассказали "РГ" в компании Mediascope. Таким образом, приложение лишилось аудитории в 61 тысячу человек всего за два месяца, что довольно много для начинающей социальной сети.