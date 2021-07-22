В МИД нет иллюзий по ослаблению давления на Россию перед выборами

В министерстве иностранных дел России не питают иллюзий в отношении ослабления давления на страну в преддверии выборов, заявил заместитель директора департамента информации и печати дипведомства Олег Гаврилов на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму 2021 года.

По его словам, на Западе делают акцент на подготовку политических плацдармов для дискредитации его выборов. Один из них - доклад комитета по международным делам Европарламента, который одобрен 15 июля.

"Мало того, что он изобилует откровенно антироссийскими пассажами, так еще и содержит прямой призыв готовиться к непризнанию выборов, - сказал Гаврилов. - Сформулирована оговорка: в случае их проведения с нарушением демократических принципов и международного права - как лейтмотив будущего обоснования попыток вмешательства в наши электоральные процессы".

Также Гаврилов обратил внимание на то, что доклад планируется утвердить на пленарной сессии Европарламента 13-16 сентября, то есть прямо накануне голосования в России. "Наши эксперты предполагают, что утверждение будет сопровождаться принятием резолюции - такой сценарий тоже возможен - с соответствующими последствиями для линии Евросоюза на российском направлении", - резюмировал дипломат.