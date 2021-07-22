В Швеции заключенные отпустили захваченных ранее заложников

Двое заложников, захваченных заключенными шведской тюрьмы Хэллби недалеко от города Эскильстуна, освобождены и их жизни ничто не устрожает, передает ТАСС сообщение местного издание "Афтонбладет". Захватившие заложников злоумышленники задержаны и возвращены в камеры.

Ранее шведские СМИ сообщали, что двоим заключенным удалось проникнуть в комнату охраны в одном из блоков тюрьмы и захватить двоих сотрудников пенитенциарного заведения в заложники. Оба злоумышленники, кстати, были осуждены за убийство.

В обмен на жизни заложников заключенные потребовали вертолет, чтобы улететь на свободу, а также 20 пицц для всех "постояльцев" тюрьмы.

Власти не сообщают подробности освобождения заложников, но известно, что они в итоге не пострадали.