Новости

До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов 21:41
Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина 21:36
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска" 21:33
В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря 21:24
Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей 21:19
В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию 21:04
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ 20:58
В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству 20:30
Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов 20:15
Фотограф из России стала победителем iPhone Photography Awards 2021 20:12
Оптовая цена на электроэнергию в РФ снизилась после рекордного роста 19:49
Внесены корректировки в налоговое законодательство Беларуси 19:41
"Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину после 2024 года 19:41
Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек 19:18
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий 19:11
МЧС получит девять новых вертолетов 19:05
Российское ПО будут включать в реестр в два раза быстрее 19:04
МОК на сайте Олимпийских игр в Токио отделил Крым от Украины 18:52
Кунц высказался о возможной работе в сборной России 18:45
Первый выпуск совместной магистратуры состоялся в МГУ и БГУ 18:40
Запрет на экспорт круглой древесины коснется 4 тысяч организаций 18:24
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха 18:21
Международные резервы РФ выросли на $3,6 млрд за неделю 18:17
Проливные дожди вызвали наводнение в Турции 17:51
Грушко: Транзит газа через Украину будет, если будет спрос 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
22.07.2021 21:04
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Александр Корольков/РГ
В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма"

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 65 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 36 тысяч человек.

Кроме того, свыше 122 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день чуть более 2 тысяч военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 1 540 пациентов с коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Девять лечатся у гражданских медиков. Еще 454 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У шестнадцати инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пятеро военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 116 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 270 сотрудников.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Ученый рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 331 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26 тысячам пациентов, около 8, 3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 23 228 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова назвала жалобу России на Украину в ЕСПЧ крайней мерой
В Минэнерго готовятся к запрету экспорта бензина
Глава Пенсионного фонда Челябинской области задержан по делу о взятке
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии