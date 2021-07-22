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22 июля 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 21 июля 2021 года № 118 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 21 июля 2021 г.
Опубликован 22 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 37:

1.1.1. Абзац 33 изложить в следующей редакции:

"Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, и рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Владимирской области, в том числе:".

1.1.2. Абзац 45 изложить в следующей редакции:

"выделение для приема пищи персоналом специально оборудованного помещения с раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук антисептиком, а также соблюдение ограничений по количеству одновременно находящихся в нем работников в зависимости от площади помещения;".

1.1.3. Дополнить абзацами 58-60 следующего содержания:

"- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа, в том числе применение перчаток, одноразовых шапочек и масок (со сменой каждые 3 часа) или фильтрующего респиратора, носков, закрытой обуви (тапочек или туфель), наличие у работников медицинских костюмов (халатов), а также обязательное мытье рук с мылом с последующей обработкой антисептиком после обслуживания каждого посетителя, за исключением применения перчаток при оказании парикмахерских услуг и массажа;

- применение для посетителей вендинговых аппаратов для чая, кофе и т.д. с соблюдением мер, обеспечивающих гигиеничность устройств самообслуживания, включая очистку и дезинфекцию контактных поверхностей данных аппаратов, а также сбор и утилизацию использованной одноразовой посуды;

- осуществление трудовой деятельности граждан старше 65 лет, прошедших вакцинацию против COVID-19, с соблюдением всех мер предосторожности, в том числе обязательного ношения защитных масок, соблюдения правил личной гигиены.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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