Власти направят почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп

Почти 2,8 миллиарда рублей правительство направит на выплаты кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "По решению президента они, так же, как и классные руководители в школах, будут получать дополнительно пять тысяч рублей в месяц, начиная с 1 сентября текущего года", - сказал глава кабинета министров на заседании.

При подготовке бюджета на следующие три года правительство предусмотрит средства на эти выплаты. "Чтобы поддержать людей, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения", - подчеркнул Мишустин.