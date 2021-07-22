Врач рассказала, как аскорбинка усиливает иммунную защиту

Любые физические нагрузки затратны для организма. Восполнить потери могут помочь пищевые вещества, содержащиеся в спортивном питании и витамины.

Как сообщила aif.ru врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Лариса Сорокина, для усиления иммунной защиты подойдет аскорбиновая кислота.

Витамин В4 - для более качественной работы нервной системы, D - укрепляет кости и суставы. Витамин К, который улучшает свойства крови и становится защитой от кровотечений при травме.

Не стоит забывать и про аминокислоты. Они не синтезируются в организме, а поступают только с едой. Такие кислоты содержатся в мясе, птице, твороге, орехах, рыбе, яйцах, молоке, цельной пшенице, коричневом рисе, тыквенных семенах и т. д.

Катаболизм таких кислот происходит в скелетных мышцах, сердце и прочих тканях и органах тела. Мышцы используют их во время тренировки как источник энергии. Полезным вариантом считается также коллаген, который укрепляет связки и суставы.

"При приеме любых добавок важно проконсультироваться со специалистом относительно целесообразности приема и соблюдать дозировку", - говорит Лариса Сорокина