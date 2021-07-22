За сутки в России подтверждено 24 471 случай COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 24 471 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 4287
- 2 Санкт-Петербург 1943
- 3 Московская область 1835
- 4 Нижегородская область 534
- 5 Красноярский край 506
- 6 Свердловская область 495
- 7 Воронежская область 460
- 8 Пермский край 415
- 9 Республика Крым 391
- 10 Иркутская область 390
- 11 Омская область 365
- 12 Ростовская область 355
- 13 Хабаровский край 332
- 14 Забайкальский край 320
- 15 Волгоградская область 314
- 16 Брянская область 303
- 17 Челябинская область 303
- 18 Самарская область 301
- 19 Оренбургская область 300
- 20 Астраханская область 283
- 21 Ставропольский край 282
- 22 Республика Коми 281
- 23 Алтайский край 271
- 24 Тверская область 270
- 25 Тюменская область 265
- 26 Мурманская область 263
- 27 Ульяновская область 261
- 28 Приморский край 259
- 29 Республика Башкортостан 248
- 30 Ленинградская область 247
- 31 Краснодарский край 246
- 32 Липецкая область 244
- 33 Саратовская область 242
- 34 Пензенская область 234
- 35 Вологодская область 233
- 36 Калининградская область 231
- 37 Республика Бурятия 230
- 38 Владимирская область 216
- 39 Архангельская область 215
- 40 Смоленская область 204
- 41 Ярославская область 204
- 42 Республика Дагестан 199
- 43 Кемеровская область 196
- 44 Новосибирская область 195
- 45 Курская область 194
- 46 Республика Карелия 193
- 47 Республика Тыва 188
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 186
- 49 Республика Хакасия 177
- 50 Новгородская область 154
- 51 Тульская область 147
- 52 Белгородская область 144
- 53 Удмуртская Республика 143
- 54 Севастополь 142
- 55 Костромская область 139
- 56 Рязанская область 137
- 57 Калужская область 133
- 58 Чеченская Республика 131
- 59 Псковская область 127
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
- 61 Курганская область 122
- 62 Кировская область 120
- 63 Амурская область 119
- 64 Томская область 115
- 65 Республика Калмыкия 114
- 66 Ивановская область 110
- 67 Сахалинская область 109
- 68 Республика Саха (Якутия) 102
- 69 Тамбовская область 99
- 70 Орловская область 81
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 79
- 72 Республика Чувашия 70
- 73 Республика Мордовия 65
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 59
- 75 Республика Марий Эл 59
- 76 Камчатский край 53
- 77 Республика Ингушетия 53
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 53
- 79 Республика Алтай 52
- 80 Республика Татарстан 52
- 81 Республика Адыгея 47
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Чукотский автономный округ 31
- 84 Магаданская область 28
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 054 711 случаев (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Орловская область 0,21%
- 2. Республика Татарстан 0,22%
- 3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 796 смертей
- Москва 102
- Санкт-Петербург 95
- Иркутская область 38
- Пермский край 27
- Нижегородская область 27
- Краснодарский край 26
- Московская область 21
- Ростовская область 20
- Алтайский край 20
- Пензенская область 19
- Свердловская область 19
- Красноярский край 19
- Саратовская область 14
- Чеченская Республика 13
- Челябинская область 13
- Республика Бурятия 12
- Астраханская область 11
- Самарская область 10
- Ленинградская область 9
- Мурманская область 9
- Ульяновская область 9
- Республика Хакасия 9
- Новосибирская область 9
- Брянская область 8
- Тульская область 8
- Республика Крым 8
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Воронежская область 7
- Липецкая область 7
- Смоленская область 7
- Волгоградская область 7
- Ставропольский край 7
- Забайкальский край 7
- Белгородская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Коми 6
- Вологодская область 6
- Республика Башкортостан 6
- Оренбургская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Кемеровская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Владимирская область 5
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Курская область 5
- Псковская область 5
- Севастополь 5
- Удмуртская Республика 5
- Тюменская область 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Орловская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Дагестан 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Татарстан 4
- Республика Чувашия 4
- Омская область 4
- Ивановская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Сахалинская область 3
- Архангельская область 2
- Новгородская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Тыва 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 151 501 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 660 человек
- Москва 7587
- Московская область 2012
- Санкт-Петербург 1931
- Свердловская область 456
- Нижегородская область 423
- Липецкая область 416
- Республика Крым 413
- Воронежская область 369
- Пермский край 310
- Республика Хакасия 285
- Республика Башкортостан 276
- Республика Бурятия 267
- Ростовская область 258
- Тюменская область 239
- Брянская область 237
- Забайкальский край 237
- Самарская область 231
- Ульяновская область 229
- Тверская область 227
- Красноярский край 220
- Хабаровский край 219
- Омская область 215
- Саратовская область 213
- Приморский край 207
- Кемеровская область 191
- Владимирская область 180
- Вологодская область 174
- Челябинская область 173
- Архангельская область 172
- Ханты-Мансийский автономный округ 167
- Иркутская область 164
- Курская область 162
- Оренбургская область 156
- Калининградская область 154
- Волгоградская область 141
- Костромская область 140
- Республика Дагестан 137
- Новосибирская область 137
- Республика Карелия 131
- Белгородская область 125
- Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- Рязанская область 112
- Севастополь 106
- Калужская область 101
- Ярославская область 101
- Кировская область 99
- Смоленская область 98
- Алтайский край 98
- Тамбовская область 97
- Новгородская область 97
- Псковская область 97
- Республика Коми 93
- Ивановская область 91
- Ставропольский край 87
- Мурманская область 84
- Ленинградская область 80
- Курганская область 78
- Орловская область 67
- Сахалинская область 67
- Краснодарский край 66
- Республика Чувашия 62
- Тульская область 60
- Республика Тыва 53
- Чеченская Республика 51
- Удмуртская Республика 48
- Астраханская область 46
- Республика Мордовия 46
- Амурская область 46
- Республика Татарстан 44
- Республика Алтай 44
- Республика Калмыкия 42
- Республика Саха (Якутия) 36
- Республика Марий Эл 34
- Пензенская область 34
- Кабардино-Балкарская Республика 31
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Томская область 29
- Республика Адыгея 25
- Республика Ингушетия 21
- Карачаево-Черкесская Республика 16
- Магаданская область 11
- Камчатский край 10
- Ненецкий автономный округ 9
- Еврейская автономная область 7
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 427 457.