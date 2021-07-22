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22.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 24 471 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 24 471 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 4287
  • 2 Санкт-Петербург 1943
  • 3 Московская область 1835
  • 4 Нижегородская область 534
  • 5 Красноярский край 506
  • 6 Свердловская область 495
  • 7 Воронежская область 460
  • 8 Пермский край 415
  • 9 Республика Крым 391
  • 10 Иркутская область 390
  • 11 Омская область 365
  • 12 Ростовская область 355
  • 13 Хабаровский край 332
  • 14 Забайкальский край 320
  • 15 Волгоградская область 314
  • 16 Брянская область 303
  • 17 Челябинская область 303
  • 18 Самарская область 301
  • 19 Оренбургская область 300
  • 20 Астраханская область 283
  • 21 Ставропольский край 282
  • 22 Республика Коми 281
  • 23 Алтайский край 271
  • 24 Тверская область 270
  • 25 Тюменская область 265
  • 26 Мурманская область 263
  • 27 Ульяновская область 261
  • 28 Приморский край 259
  • 29 Республика Башкортостан 248
  • 30 Ленинградская область 247
  • 31 Краснодарский край 246
  • 32 Липецкая область 244
  • 33 Саратовская область 242
  • 34 Пензенская область 234
  • 35 Вологодская область 233
  • 36 Калининградская область 231
  • 37 Республика Бурятия 230
  • 38 Владимирская область 216
  • 39 Архангельская область 215
  • 40 Смоленская область 204
  • 41 Ярославская область 204
  • 42 Республика Дагестан 199
  • 43 Кемеровская область 196
  • 44 Новосибирская область 195
  • 45 Курская область 194
  • 46 Республика Карелия 193
  • 47 Республика Тыва 188
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 186
  • 49 Республика Хакасия 177
  • 50 Новгородская область 154
  • 51 Тульская область 147
  • 52 Белгородская область 144
  • 53 Удмуртская Республика 143
  • 54 Севастополь 142
  • 55 Костромская область 139
  • 56 Рязанская область 137
  • 57 Калужская область 133
  • 58 Чеченская Республика 131
  • 59 Псковская область 127
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
  • 61 Курганская область 122
  • 62 Кировская область 120
  • 63 Амурская область 119
  • 64 Томская область 115
  • 65 Республика Калмыкия 114
  • 66 Ивановская область 110
  • 67 Сахалинская область 109
  • 68 Республика Саха (Якутия) 102
  • 69 Тамбовская область 99
  • 70 Орловская область 81
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 79
  • 72 Республика Чувашия 70
  • 73 Республика Мордовия 65
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 59
  • 75 Республика Марий Эл 59
  • 76 Камчатский край 53
  • 77 Республика Ингушетия 53
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 53
  • 79 Республика Алтай 52
  • 80 Республика Татарстан 52
  • 81 Республика Адыгея 47
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Чукотский автономный округ 31
  • 84 Магаданская область 28
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 054 711 случаев (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Орловская область 0,21%
  • 2. Республика Татарстан 0,22%
  • 3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,24%
За последние сутки подтверждено 796 смертей
  • Москва 102
  • Санкт-Петербург 95
  • Иркутская область 38
  • Пермский край 27
  • Нижегородская область 27
  • Краснодарский край 26
  • Московская область 21
  • Ростовская область 20
  • Алтайский край 20
  • Пензенская область 19
  • Свердловская область 19
  • Красноярский край 19
  • Саратовская область 14
  • Чеченская Республика 13
  • Челябинская область 13
  • Республика Бурятия 12
  • Астраханская область 11
  • Самарская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Мурманская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Республика Хакасия 9
  • Новосибирская область 9
  • Брянская область 8
  • Тульская область 8
  • Республика Крым 8
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Воронежская область 7
  • Липецкая область 7
  • Смоленская область 7
  • Волгоградская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Забайкальский край 7
  • Белгородская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Коми 6
  • Вологодская область 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Оренбургская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Кемеровская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Владимирская область 5
  • Калужская область 5
  • Костромская область 5
  • Курская область 5
  • Псковская область 5
  • Севастополь 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Тюменская область 5
  • Приморский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Орловская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Дагестан 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Татарстан 4
  • Республика Чувашия 4
  • Омская область 4
  • Ивановская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Сахалинская область 3
  • Архангельская область 2
  • Новгородская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Тыва 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 151 501 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 660 человек
  • Москва 7587
  • Московская область 2012
  • Санкт-Петербург 1931
  • Свердловская область 456
  • Нижегородская область 423
  • Липецкая область 416
  • Республика Крым 413
  • Воронежская область 369
  • Пермский край 310
  • Республика Хакасия 285
  • Республика Башкортостан 276
  • Республика Бурятия 267
  • Ростовская область 258
  • Тюменская область 239
  • Брянская область 237
  • Забайкальский край 237
  • Самарская область 231
  • Ульяновская область 229
  • Тверская область 227
  • Красноярский край 220
  • Хабаровский край 219
  • Омская область 215
  • Саратовская область 213
  • Приморский край 207
  • Кемеровская область 191
  • Владимирская область 180
  • Вологодская область 174
  • Челябинская область 173
  • Архангельская область 172
  • Ханты-Мансийский автономный округ 167
  • Иркутская область 164
  • Курская область 162
  • Оренбургская область 156
  • Калининградская область 154
  • Волгоградская область 141
  • Костромская область 140
  • Республика Дагестан 137
  • Новосибирская область 137
  • Республика Карелия 131
  • Белгородская область 125
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • Рязанская область 112
  • Севастополь 106
  • Калужская область 101
  • Ярославская область 101
  • Кировская область 99
  • Смоленская область 98
  • Алтайский край 98
  • Тамбовская область 97
  • Новгородская область 97
  • Псковская область 97
  • Республика Коми 93
  • Ивановская область 91
  • Ставропольский край 87
  • Мурманская область 84
  • Ленинградская область 80
  • Курганская область 78
  • Орловская область 67
  • Сахалинская область 67
  • Краснодарский край 66
  • Республика Чувашия 62
  • Тульская область 60
  • Республика Тыва 53
  • Чеченская Республика 51
  • Удмуртская Республика 48
  • Астраханская область 46
  • Республика Мордовия 46
  • Амурская область 46
  • Республика Татарстан 44
  • Республика Алтай 44
  • Республика Калмыкия 42
  • Республика Саха (Якутия) 36
  • Республика Марий Эл 34
  • Пензенская область 34
  • Кабардино-Балкарская Республика 31
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Томская область 29
  • Республика Адыгея 25
  • Республика Ингушетия 21
  • Карачаево-Черкесская Республика 16
  • Магаданская область 11
  • Камчатский край 10
  • Ненецкий автономный округ 9
  • Еврейская автономная область 7
  • Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 427 457.

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