За сутки в России подтверждено 24 471 случай COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 24 471 случай COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 4287

2 Санкт-Петербург 1943

3 Московская область 1835

4 Нижегородская область 534

5 Красноярский край 506

6 Свердловская область 495

7 Воронежская область 460

8 Пермский край 415

9 Республика Крым 391

10 Иркутская область 390

11 Омская область 365

12 Ростовская область 355

13 Хабаровский край 332

14 Забайкальский край 320

15 Волгоградская область 314

16 Брянская область 303

17 Челябинская область 303

18 Самарская область 301

19 Оренбургская область 300

20 Астраханская область 283

21 Ставропольский край 282

22 Республика Коми 281

23 Алтайский край 271

24 Тверская область 270

25 Тюменская область 265

26 Мурманская область 263

27 Ульяновская область 261

28 Приморский край 259

29 Республика Башкортостан 248

30 Ленинградская область 247

31 Краснодарский край 246

32 Липецкая область 244

33 Саратовская область 242

34 Пензенская область 234

35 Вологодская область 233

36 Калининградская область 231

37 Республика Бурятия 230

38 Владимирская область 216

39 Архангельская область 215

40 Смоленская область 204

41 Ярославская область 204

42 Республика Дагестан 199

43 Кемеровская область 196

44 Новосибирская область 195

45 Курская область 194

46 Республика Карелия 193

47 Республика Тыва 188

48 Ханты-Мансийский автономный округ 186

49 Республика Хакасия 177

50 Новгородская область 154

51 Тульская область 147

52 Белгородская область 144

53 Удмуртская Республика 143

54 Севастополь 142

55 Костромская область 139

56 Рязанская область 137

57 Калужская область 133

58 Чеченская Республика 131

59 Псковская область 127

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 123

61 Курганская область 122

62 Кировская область 120

63 Амурская область 119

64 Томская область 115

65 Республика Калмыкия 114

66 Ивановская область 110

67 Сахалинская область 109

68 Республика Саха (Якутия) 102

69 Тамбовская область 99

70 Орловская область 81

71 Кабардино-Балкарская Республика 79

72 Республика Чувашия 70

73 Республика Мордовия 65

74 Карачаево-Черкесская Республика 59

75 Республика Марий Эл 59

76 Камчатский край 53

77 Республика Ингушетия 53

78 Республика Северная Осетия-Алания 53

79 Республика Алтай 52

80 Республика Татарстан 52

81 Республика Адыгея 47

82 Еврейская автономная область 39

83 Чукотский автономный округ 31

84 Магаданская область 28

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 054 711 случаев (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Орловская область 0,21%

2. Республика Татарстан 0,22%

3. Республика Саха (Якутия), Кировская область 0,24% За последние сутки подтверждено 796 смертей Москва 102

Санкт-Петербург 95

Иркутская область 38

Пермский край 27

Нижегородская область 27

Краснодарский край 26

Московская область 21

Ростовская область 20

Алтайский край 20

Пензенская область 19

Свердловская область 19

Красноярский край 19

Саратовская область 14

Чеченская Республика 13

Челябинская область 13

Республика Бурятия 12

Астраханская область 11

Самарская область 10

Ленинградская область 9

Мурманская область 9

Ульяновская область 9

Республика Хакасия 9

Новосибирская область 9

Брянская область 8

Тульская область 8

Республика Крым 8

Карачаево-Черкесская Республика 8

Воронежская область 7

Липецкая область 7

Смоленская область 7

Волгоградская область 7

Ставропольский край 7

Забайкальский край 7

Белгородская область 6

Ярославская область 6

Республика Коми 6

Вологодская область 6

Республика Башкортостан 6

Оренбургская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Кемеровская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Владимирская область 5

Калужская область 5

Костромская область 5

Курская область 5

Псковская область 5

Севастополь 5

Удмуртская Республика 5

Тюменская область 5

Приморский край 5

Хабаровский край 5

Орловская область 4

Республика Карелия 4

Республика Дагестан 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Татарстан 4

Республика Чувашия 4

Омская область 4

Ивановская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Калмыкия 3

Сахалинская область 3

Архангельская область 2

Новгородская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Республика Ингушетия 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Марий Эл 1

Республика Тыва 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 151 501 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 660 человек Москва 7587

Московская область 2012

Санкт-Петербург 1931

Свердловская область 456

Нижегородская область 423

Липецкая область 416

Республика Крым 413

Воронежская область 369

Пермский край 310

Республика Хакасия 285

Республика Башкортостан 276

Республика Бурятия 267

Ростовская область 258

Тюменская область 239

Брянская область 237

Забайкальский край 237

Самарская область 231

Ульяновская область 229

Тверская область 227

Красноярский край 220

Хабаровский край 219

Омская область 215

Саратовская область 213

Приморский край 207

Кемеровская область 191

Владимирская область 180

Вологодская область 174

Челябинская область 173

Архангельская область 172

Ханты-Мансийский автономный округ 167

Иркутская область 164

Курская область 162

Оренбургская область 156

Калининградская область 154

Волгоградская область 141

Костромская область 140

Республика Дагестан 137

Новосибирская область 137

Республика Карелия 131

Белгородская область 125

Ямало-Ненецкий автономный округ 117

Рязанская область 112

Севастополь 106

Калужская область 101

Ярославская область 101

Кировская область 99

Смоленская область 98

Алтайский край 98

Тамбовская область 97

Новгородская область 97

Псковская область 97

Республика Коми 93

Ивановская область 91

Ставропольский край 87

Мурманская область 84

Ленинградская область 80

Курганская область 78

Орловская область 67

Сахалинская область 67

Краснодарский край 66

Республика Чувашия 62

Тульская область 60

Республика Тыва 53

Чеченская Республика 51

Удмуртская Республика 48

Астраханская область 46

Республика Мордовия 46

Амурская область 46

Республика Татарстан 44

Республика Алтай 44

Республика Калмыкия 42

Республика Саха (Якутия) 36

Республика Марий Эл 34

Пензенская область 34

Кабардино-Балкарская Республика 31

Республика Северная Осетия - Алания 31

Томская область 29

Республика Адыгея 25

Республика Ингушетия 21

Карачаево-Черкесская Республика 16

Магаданская область 11

Камчатский край 10

Ненецкий автономный округ 9

Еврейская автономная область 7

Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 427 457.