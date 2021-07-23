Указ главы Республики Адыгея от 19 июля 2021 года № 90 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея (Адыгея) от 2 июля 2021 года № 01-00-11/58-3927-2021 и от 9 июля 2021 года № 01-00-11/59-4069-2021 постановляю:

1. Внести:

1) в Указ Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3,4, 5, 7,10; 2021, № 2) следующие изменения:

а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) определить режим дистанционной (удаленной) работы, если это не нарушает функционирование органа, для работников из числа граждан, указанных в пункте 7 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1,2, 3, 4) (далее - Указ Главы Республики Адыгея "О введении режима повышенной готовности"), а также лиц, не прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) при наличии противопоказаний (подтверждается справкой медицинской организации). Указанные работники, прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) либо переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом или справкой медицинской организации), могут осуществлять профессиональную и иную деятельность на рабочих местах;";

б) в пункте 4:

- абзац "а" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"а) определить режим дистанционной (удаленной) работы, если это не нарушает функционирование органа, для работников из числа граждан, указанных в пункте 7 Указа Главы Республики Адыгея "О введении режима повышенной готовности", а также лиц, не прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при наличии противопоказаний (подтверждается справкой медицинской организации). Указанные работники, прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом или справкой медицинской организации), могут осуществлять профессиональную и иную деятельность на рабочих местах;";

- в подпункте 3:

дополнить новым абзацем "а.1" следующего содержания:

"а. 1) определить режим дистанционной (удаленной) работы, если это не нарушает функционирование организации (деятельность индивидуального предпринимателя), для работников из числа граждан, указанных в пункте 7 Указа Главы Республики Адыгея "О введении режима повышенной готовности", а также лиц, не прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при наличии противопоказаний (подтверждается справкой медицинской организации), или ввести, где возможно, посменную работу. Указанные работники, прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом или справкой медицинской организации), могут осуществлять профессиональную и иную деятельность на рабочих местах;";

дополнить новым абзацем "е" следующего содержания:

"е) ввести гибкий график работы, изменить режим (смены, периоды) работы с целью уменьшения скопления людей на рабочих местах, в общественном транспорте, а также усилить действующие санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;";

2) в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года №27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1, 2, 3, 4) следующие изменения:

а) пункт 10 дополнить новым подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) проведение массовых мероприятий органами государственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями осуществляется при условии:

а) соблюдения ограничительных мероприятий;

б) допуска на указанные мероприятия:

- лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом или справкой медицинской организации);

- лиц, привившихся против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (подтверждается сертификатом);

- лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформления его результата).

Возможность проведения иных массовых мероприятий определяется с учетом предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача Республики Адыгея (Адыгея) в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий;";

б) в пункте 11:

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) введение (сохранение) режима дистанционной (удаленной) работы, если это не нарушает функционирование организации (деятельность индивидуального предпринимателя), для работников из числа граждан, указанных в пункте 7 настоящего Указа, а также лиц, не прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при наличии противопоказаний (подтверждается справкой медицинской организации), или введение, где возможно, посменной работы. Указанные работники, прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом или справкой медицинской организации), могут осуществлять профессиональную и иную деятельность на рабочих местах;";

- дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:

" 4) контроль температуры тела работников в начале и в течение рабочего дня, обработку рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается организация, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток, наличие бактерицидных облучателей или рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях.";

в) дополнить новым пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Собственникам гостиниц, баз отдыха, гостевых домов обеспечить заселение только:

1) лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом или справкой медицинской организации);

2) лиц, привившихся против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (подтверждается сертификатом);

3) лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформления его результата).

Требования настоящего пункта не распространяются на детей в возрасте до 16 лет.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







