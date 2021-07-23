Указ главы Республики Бурятия от 23 июля 2021 года № 220 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213):

1.1. В пункте 1.3:

1.1.1. В абзаце первом слова "по 31 июля 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.1.2. В абзаце втором слова "по 31 июля 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.1.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Неработающим беременным женщинам в период с 12 июля 2021 года по 31 августа 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

Для работающих беременных женщин перевод на дистанционную (удаленную) работу может осуществляться по согласованию с работодателем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.1.4. Абзац седьмой после слов "Установить, что" дополнить словами "по 8 августа 2021 года включительно".

1.2. В пункте 1.8 абзац третий изложить в следующей редакции:

"- членам семьи, близким родственникам беременных женщин.".

1.3. В пункте 5:

1.3.1. В абзаце первом слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.3.2. В абзаце втором слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.3.3. В абзаце шестом слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.4. В абзаце первом пункта 7.1 слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.5. В абзаце восьмом пункта 7.2 слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.6. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

"7.3. Возобновить с 26 июля 2021 года деятельность кинотеатров при условии загрузки объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установленного образца.

Установить, что для детей в возрасте до 14 лет включительно посещение кинотеатров допускается только в сопровождении взрослых.".

1.7. В пункте 7.4 слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.8. В абзаце втором пункта 7.5 слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.9. В пункте 7.8 слова "по 25 июля 2021 года" заменить словами "по 8 августа 2021 года".

1.10. В пункте 9:

1.10.1. В абзаце пятом слова "не более 10 человек" заменить словами "не более 20 человек".

1.10.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 27 июня 2021 года по 8 августа 2021 года включительно оказание концертно-зрелищных услуг частными организациями.

Возобновить с 26 июля 2021 года деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, при условии загрузки объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установленного образца.

Установить, что для детей в возрасте до 14 лет включительно посещение театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, допускается только в сопровождении взрослых.".

1.11. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

"11.7. Приостановить до 8 августа 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки, за исключением выездов мобильных групп.".

1.12. Пункт 14.5 изложить в следующей редакции:

"14.5. Приостановить до 8 августа 2021 года включительно личный прием граждан, служебные командировки, рабочие поездки, за исключением выездов мобильных групп.".

1.13. Пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания:

"Прием и размещение лиц в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществлять при подтверждении достоверности результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА на наличие вирусных антигенов, проведенного в Республике Бурятия и полученного посредством СМС-сообщения.

Порядок получения сведений, указанных в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" устанавливается Министерством туризма Республики Бурятия.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







