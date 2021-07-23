Chery оснастила свой самый доступный кроссовер новыми опциями

Продажи Chery Tiggo 4 в 2021 году выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, и в компании решили масштабировать успех и добавить в линейку самого пока доступного своего кроссовера новые комплектации. Теперь их общее число достигло уже семи.

Отметим, что на данный момент у Tiggo 4 имеется сразу 4 варианта оснащения. Полуторалитровый атмосферный мотор мощностью 113 л.с. сочетается с "механикой" и вариатором, 122-сильный "атмосферник" только с CVT, а турбированный агрегат емкостью 1,5 литра и отдачей 147 л.с. - с "роботом" DCT6 с двумя сцеплениями. Так вот новая комплектация Travel предлагается с "младшим" двигателем, а Trek - со "старшим".

По данным пресс-службы компании, Travel и Trek отличаются от функционального оснащения в версии Luxury 17-дюймовыми литыми дисками, боковыми передними подушками безопасности, обогревом задних сидений, электрорегулировками водительского сидения и электроприводом складывания зеркал. А главное - панорамным люком, который модель получила впервые. Travel стоит дороже "люксовой" на 80 тысяч - 1 389 900 рублей. А Trek с турбомотором и "роботом" оценили еще на 60 тысяч выше - 1 449 900 рублей.

Отметим, что Chery Tiggo 4 уже в базе за 1 129 900 рублей имеет, в частности, задние датчики парковки, LED-ходовые огни, литые диски R16, обогревы передних сидений и зеркал. В комплектации Comfort добавляются бесключевые доступ и запуск мотора, мультируль с подогревом, обогрев лобового стекла и форсунок, кожаную отделку салона и экран медиасистемы на 9 дюймов. Такой вариант стоит 1 229 900 рублей.

В Luxury за 1 309 900 рублей также предложены электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold и более современный дизайн интерьера.

В версиях Techno за 1 419 900 рублей есть литые 18-дюймовые диски, полный "зимний пакет", цифровая приборка и медиасистема с функцией распознавания жестов. Ну а Cosmo объединяет в себе все преимущества Tiggo 4, кроме люка в крыше, и оснащается "старшим" мотором, боковыми передними подушками, шторками безопасности и функцией дистанционного запуска двигателя. Максимальная рекомендованная розничная цена такой машины 1 499 900 рублей.

Напомним, в линейке Chery на данный момент представлены только кроссоверы Tiggo - 4, 7 Pro, 8 и 8 Pro.