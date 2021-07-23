Центризбирком на заседании в пятницу зарегистрировал федеральный список партии "Коммунисты России" для участия в выборах депутатов Госдумы, исключив из него трех кандидатов.

Как рассказал член ЦИК Александр Курдюмов, в ходе проверки документов 398 участников федерального списка партии выяснилось, что трое из них не указали судимость в заявлениях о согласии баллотироваться. "Неуказание кандидатом сведений об имевшейся или имеющейся у него судимости является основанием для исключения кандидата из федерального списка", - отметил он, сославшись на положения закона о выборах депутатов Госдумы.

В итоге ЦИК зарегистрировал список "Коммунистов России" в количестве 395 человек, исключив из него кандидатов Павла Кокошкина, Дмитрия Ляха и Мусу Мальсагова.

В партии с решением спорить не стали. Более того, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин поблагодарил Центризбирком за четкую работу. Теперь зарегистрированные кандидаты смогут продолжить избирательную кампанию под защитой гарантий от судебного преследования, увольнения или перевода на другую работу.

Напомним, партия "Коммунисты России" смогла зарегистрировать свой список кандидатов в Госдуму без сбора подписей, поскольку представлена семью депутатами в региональных законодательных собраниях.