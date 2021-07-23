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23.07.2021,  
08:43
Текст:  Алексей Брусилов

Для чего военным Южной Кореи понадобился танк Т-62

В 70-е годы армия КНДР начала получать из Советского Союза средние танки Т-62. Эти боевые машины превосходили по своим характеристикам имевшиеся у Южной Кореи образцы.

Неудивительно, что в Сеуле решили превзойти технику своего противника. Поэтому в конце 70-х годов начались работы над собственным основным боевым танком, получившим впоследствии обозначение К1 и известным также как Type 88. В 1985 году стартовало серийное производство.

Внешне он напоминал уменьшенную версию американского Abrams. По высоте был почти на 20 сантиметров ниже M1, а также меньше по ширине и длине.

Боевая масса составляла 51000 кг, что почти на 4000 кг меньше, чем у заокеанского объекта для подражания. Правда, вооружение было аналогичным: 105-мм орудие, 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета.

Система управления огнем отвечала самым современным требованиям, например имелся тепловизионный канал, а в распоряжении командира был панорамный стабилизированный в двух плоскостях прицел.

Мощность дизельного двигателя составляла 1200 л.с. Трансмиссия - автоматическая. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

Фото: Cpl Michael S. Lockett / US Army / wikipedia.org
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Подвеска - смешанная: торсионная и управляемая гидропневматическая, что облегчало боевое применение в горных условиях.

Броневая защита была рассчитана так, чтобы противостоять снарядам 115-мм пушки Т-62.

С помощью израильтян южнокорейским военным удалось раздобыть трофейные "шестьдесят вторые" и провести сравнительные испытания. Поскольку К1 был младше своего соперника на два десятка лет, результат оказался вполне предсказуемым.

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