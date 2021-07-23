Для чего военным Южной Кореи понадобился танк Т-62

South Korean tanks K1 and T-62.#SouthKorea pic.twitter.com/UYPhea929c— Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) February 5, 2021
Неудивительно, что в Сеуле решили превзойти технику своего противника. Поэтому в конце 70-х годов начались работы над собственным основным боевым танком, получившим впоследствии обозначение К1 и известным также как Type 88. В 1985 году стартовало серийное производство.
Внешне он напоминал уменьшенную версию американского Abrams. По высоте был почти на 20 сантиметров ниже M1, а также меньше по ширине и длине.
Боевая масса составляла 51000 кг, что почти на 4000 кг меньше, чем у заокеанского объекта для подражания. Правда, вооружение было аналогичным: 105-мм орудие, 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета.
Система управления огнем отвечала самым современным требованиям, например имелся тепловизионный канал, а в распоряжении командира был панорамный стабилизированный в двух плоскостях прицел.
Мощность дизельного двигателя составляла 1200 л.с. Трансмиссия - автоматическая. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода - 500 км.
Подвеска - смешанная: торсионная и управляемая гидропневматическая, что облегчало боевое применение в горных условиях.
Броневая защита была рассчитана так, чтобы противостоять снарядам 115-мм пушки Т-62.
С помощью израильтян южнокорейским военным удалось раздобыть трофейные "шестьдесят вторые" и провести сравнительные испытания. Поскольку К1 был младше своего соперника на два десятка лет, результат оказался вполне предсказуемым.